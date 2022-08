Krkonoše po svých: Kam se vydat za horskou turistikou

Kopce v létě mají své nezaměnitelné kouzlo. Podmanivá vůně lesa, horské potůčky spokojeně bublají a vzduch je ve vyšší nadmořské výšce často příjemnější než v rozpáleném městě. Pokud vás čeká dovolená v Krkonoších a přemýšlíte, jakou trasu si vybrat na túru a za poznáním, máme pro vás několik tipů. Vyberte si podle náročnosti i toho, jaké výhledy vám vezmou dech.

Pro ty, kteří si chtějí dát pořádně do těla

Nejdelší trasa vede okruhem ze Špindlerova mlýna na naši nejvyšší horu a následně zpět do výchozího bodu. Její délka závisí na tom, jak moc si ulehčíte začátek - v případě, že se kousek povezete, má trasa zhruba 23 kilometrů. Pokud se budete spoléhat jen sami na sebe a nevyužijete dopravních prostředků, čeká vás zhruba 33 kilometrů.

Počátek trasy je na Špindlerově boudě. Zvolíte-li chůzi, půjdete po zelené trase přes Jelení boudy, nicméně pokud chcete ušetřit čas, je možné se na Špindlerovku dostat linkovým autobusem.

Vaším dalším cílem se stane Sněžka, na niž se dostanete po červeně vyznačené Cestě česko-polského přátelství. Před samotným vrcholem se zastavte v Obřím sedle, kde je několik skvělých vyhlídek a odkud uvidíte velkou část české krajiny. Z Obřího sedla je to už jen kousek na vrcholek Sněžky. Jakmile zdoláte nejvyšší bod České republiky, budete směřovat ke Slezské boudě a od ní po modrém turistickém značení k Luční boudě. Další zastávkou bude Výrovka, kde se napojíte na zelenou trasu a údolím Svatého Petra se vrátíte zpět do Špindlerova mlýna.

Celou trasu najdete na Mapy.cz včetně vyznačených bodů se základními informacemi. Celkovou délku i celý svůj výkon si můžete změřit i na chytrých hodinkách, které vám následně poskytnout detailní analýzu toho, co jste udělali pro své zdraví. Například model T-Rex 2 od značky Amazfit navíc disponuje funkcí importu trasy do hodinek, budete tedy mít jistotu, že držíte správný směr, a to i v těch nejvyšších nadmořských výškách.

Pro středně náročné turisty

Ti, kteří si chtějí dát do těla, ale zároveň si chtějí užít dovolenou se vším všudy (tedy i s odpočinkem), jistě uvítají tip na středně dlouhou trasu, po níž si rádi dají nohy nahoru a budou si užívat čerstvého vzduchu a relaxu.

Cesta vede z Janských Lázní do Pece pod Sněžkou a měří necelých devět kilometrů. Prvním záchytným bodem poté, co opustíte Janské Lázně, je Černá hora, na kterou se dostanete buď po svých, případně kabinovou lanovkou. Jakmile se ocitnete na vrcholu, vydáte se červeným turistickým značením okolo Sokolské, Černé a Kolínské boudy a následně dojdete k Boudě mír. Zde změníte barvu turistického značení: z červené přesedláte na modrou, která vás dovede do cíle, do Pece pod Sněžkou.

V případě, že se budete chtít vrátit zpět do Janských Lázní, zvolte pohodlný způsob: cyklobus, který vás bez jakékoliv námahy doveze zpět do výchozího bodu. Vrátit se ale můžete samozřejmě i po svých, v takovém případě zaručujeme, že večer budete usínat s ještě o něco příjemnějším pocitem. Pokud vlastníte sportovní hodinky T-Rex 2 a nechcete cestu zpět prodlužovat, máte velkou výhodu. Tento model má totiž novou funkci, která ukáže nejrychlejší přímou cestu zpět do výchozího bodu. Nemusíte se tedy bát, že by vás po cestě čekaly odbočky nebo zacházky.

Celou trasu vyznačenou najdete na Mapy.cz, použít můžete samozřejmě i další turistické mapy.

Pro rodiny s dětmi, kočárky nebo pro ty, kteří chtějí extrémní pohodlí

Pokud se chystáte ukázat krásy Krkonoš celé rodině a svým malým dětem, je pravděpodobné, že celkové kilometry se budou počítat spíše v řádu jednotek než desítek. Ideálním výletem, který hravě zvládnete s kočárkem nebo si jej užijí i malí turisté, kteří českou krajinu po svých teprve začínají poznávat, je vycházková trasa Údolím Bílého Labe. Měří celkem 4,5 kilometru a celá vede po hladkém asfaltovém povrchu. Pohodlí je tedy zaručeno.

Její začátek je ve Špindlerově Mlýně, vede přes Dívčí lávky směrem na Boudu u Bílého Labe. Kromě přívětivé délky má trasa i další výhodu, a tou je krásné a stinné odpočinkové místo uprostřed lesa, kde kromě přírodního vyžití děti najdou i hřiště a naučné tabule.

Trasu si můžete opět prohlédnout přímo na Mapy.cz.