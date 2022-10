Kuchyně do U, nebo kuchyně do L?

Přemýšlíte o nové kuchyni? Ta vaše už má možná ta nejlepší léta za sebou, navíc nejde ani s dobou a vy v ní máte nedostatek prostoru na všechny kuchyňské pomocníky, které jste si pořídili. Než se do toho ale pustíte, je třeba rozhodnout poměrně dost věcí, mezi nimi třeba uspořádání kuchyně.

Kuchyň má být praktická i útulná

Kuchyň je místem, kde všichni trávíme docela dost času, a to bez ohledu na to, zda nás vaření baví, nebo ne. I ti, kdo ho berou jako nutné zlo, by se v kuchyni měli cítit aspoň trochu dobře, jinak jim to vaření nejen nepůjde od ruky, ale ani je nebude bavit. Chcete to změnit a zařídit si kuchyň, kde uvaříte vše, co potřebujete, bez zbytečné námahy navíc? Hledáte do kuchyně inspiraci?

Na uspořádání záleží

Než vůbec vyrazíte do obchodu nebo začnete pátrat na internetu po té pravé kuchyňské lince, podívejte se na prostor, který máte k dispozici. Jaké jsou jeho rozměry? Jak je místnost členitá? Jak to tam máte s okny? Kde jsou zásuvky? Podle toho všeho si vyberte tvar kuchyňské linky. Vybírat můžete mezi kuchyní do L, kuchyní do U nebo i kuchyní s ostrůvkem, který poslouží jako místo pro spotřebiče i jako pult, ke kterému se můžete posadit.

Kuchyně do L využije i nepraktický roh místnosti

Kuchyňské linky do L jsou vlastně rohové kuchyně. Jsou vhodným řešením jak do panelákových bytů, kde svádíte boj o každý centimetr, tak do rodinných domů, kde máte prostoru dostatek. Kuchyně do L se skládá ze dvou kuchyňských linek, které jsou na sebe kolmé, mezi nimi je rohová skříňka. Výsledkem je jak dostatek úložného prostoru, tak pracovní plochy.

Rohovou kuchyňskou linku můžete buď postavit podél stěn, zrovna tak můžete delší stranu umístit podél stěny, ta kratší pak může vystupovat do místnosti. V každém případě se v prostoru budete moci volně pohybovat, vše budete mít pěkně po ruce, a když skříňky a vybavení dobře rozmístíte a budete při tom respektovat kuchyňský trojúhelník, ušetříte si čas, který jinak strávíte nekoordinovaným běháním po kuchyni.

K ledničce, dřezu i sporáku to budete mít jen pár kroků, do všech skříněk si můžete pořídit třeba výsuvné nebo otočné police, abyste se dostali i na hůř dostupná místa.

Víte, že kuchyně ve tvaru L patří v českých domácnostech mezi ty nejoblíbenější?

Kuchyně do U vám poskytne skoro nekonečný úložný prostor

Máte k dispozici dostatek volného prostoru v kuchyni? Co si takhle pořídit kuchyňskou linku do tvaru U? Ten, kdo v ní vaří, bude mít vše hezky při sobě, což ušetří nejen čas, ale i námahu.

Na rozdíl od kuchyní do L se skládá ze tří částí, výsledkem je nejen nekonečný úložný prostor, ale i dostatek pracovního prostoru na vše, co v kuchyni děláte. Určitě vás potěší, že jednotlivé části můžete poskládat na mnoho způsobů.

Když si ji dobře rozvrhnete, mezi vrcholy kuchyňského trojúhelníku, které tvoří dřez, varná deska a lednička se budete pohybovat rychle a efektivně, vzdálenost mezi nimi bude krátká a vy budete mít vše snadno po ruce.

Víte, že kuchyni do U můžete postavit tak, že všechny části budou podél zdí, ale i tak, že jedna ze tří částí bude ve volném prostoru?