FOTO: Policisté v Anglii pátrají po lupiči "Šklíbovi"

Policisté z anglického hrabství Warwickshire (Warks) se nechtěně stali terčem posměchu. Na svých facebookových a twitterových stránkách požádali veřejnost o pomoc při hledání "zubatého" pachatele, jeho nepovedený portrét pobavil tisíce uživatelů.

Pravděpodobný portrét hledaného zloděje byl sestaven tzv. metodou e-fit, tedy za pomoci elektronické identifikace obličej, která vychází z popisu svědků. Lidé však začali, místo pomoci s hledáním pachatele, spíše komentovat jeho bizarní vzhled. Někteří ho přirovnali k animované postavě kočky Šklíby z animovaného filmu Alenka v říši divů, jiným zase připomínal Batmanova nepřítele Jokera. Někteří se dokonce museli ujišťovat, co je za datum, a zda se nejedná o pouhý aprílový žert.

That dodgy efit is zippy if he was a human pic.twitter.com/wbH667YRID

Muž je hledaný v souvislosti s vloupáním do bytu ve Stratfordu nad Avonou, ke kterému došlo počátkem února. Se svým komplicem oloupil čtyřicetiletou ženu, která také policii jednoho z pachatelů popsala. Z bytu odešli s tučnou hotovostí.

Policisté z Warksu na svou obhajobu uvedli, že e-fit je skutečný a takto pachatele žena, která se stala obětí vážného zločinu, skutečně popsala. Nyní doufají, že zvýšená pozornost (i když kvůli neobvyklému vzhledu) pomůže zločince dopadnout rychleji.

We've issued an efit for of a suspect in a distraction burglary in Stratford in February. If you have any information please contact us. https://t.co/NipFniL1ed pic.twitter.com/oGiYfxIi2e