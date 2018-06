Jel přes 13 tisíc kilometrů za dívkou, jejíž matka ho postřelila

Jistý muž z Nového Zélandu cestoval 13 500 kilometrů ze své vlasti do USA, aby si očividně vyrovnal účty se 14letou dívkou, se kterou se seznámil na internetu a která s ním nechtěla nic mít. Když se snažil dostat do domu, kde dívka žije, její matka ho postřelila, napsal server People.com.

Pětadvacetiletý Troy George Skinner strávil na cestě do Goochlandu ve Virginii dva dny. Z Nového Zélandu letěl nejdříve do Austrálie, pak do Los Angeles a Washingtonu, odkud autobusem odjedl do Richmondu. Posledních 30 kilometrů z hlavního města Virginie do Goochlandu se podle svého tvrzení dostal stopem.

Cestou k domu se ještě zastavil v supermarketu, kde si koupil lepicí pásku a nůž. V domě zastihl matku, která mu ale odmítla otevřít. Skinner se přes její varování, že má střelnou zbraň, rozhodl dostat dovnitř násilím, rozbil skleněnou výplň dveří a prostrčil ruku dovnitř, aby dveře otevřel. Matka po Skinnerovi vystřelila a zasáhla ho do krku.

Skinnera, jehož život není ohrožen, se policie chystá obvinit z vloupání se zbraní a se záměrem spáchat závažný zločin. Případ prověřuje také Federální úřad pro vyšetřování (FBI), který zjišťuje, zda je s ohledem na Skinnerův kontakt s dítětem možné vznést i federální obvinění.