NáBr, Šalingrad nebo Antiprágl? Nové nádraží si Brňané pojmenují sami

Nové nádraží v Brně si pojmenují Brňané, od konce června přišlo už 2571 návrhů, z toho 1174 unikátních. Nejčastějším návrhem je "Brno, hlavní nádraží". V tiskové zprávě to uvedl mluvčí radnice Filip Poňuchálek. Návrhy mohou lidé posílat do konce léta. Současné nádraží v Brně kapacitně nestačí, nové má za více než 40 miliard korun vzniknout u řeky Svratky.

Návrhy názvu nádraží mohou lidé zasílat přes web www.nasnovejnadr.cz, tištěné formuláře najdou na podatelně úřadu na Dominikánském náměstí nebo v letním vydání Brněnského metropolitanu. Lze je podávat do konce letních prázdnin. Dosud přišlo 2571 návrhů, z toho 1174 unikátních, 868 názvů duplicitních a 529 jich město vyřadilo, protože porušovaly pravidla soutěže. "Máme velkou radost, že se lidé zapojili v takové míře. Líbí se mi jejich kreativita, překvapila nás velká oblíbenost Járy Cimrmana. Osobně bych se klonil k pojmenování nového nádraží po historické osobnosti spjaté s Brnem, ale poslední slovo bude na samotných Brňanech," uvedl brněnský primátor Petr Vokřál.

Pokud by nyní skončila anketa o pojmenování nového nádraží, stavěly by vlaky ve stanici Brno, hlavní nádraží. Jde o nejčastěji se objevující návrh splňující pravidla - lidé jej zaslali už téměř stokrát. Mezi další favority navrhujících z celého Česka patří názvy inspirované slavnými osobnostmi, jako je J. G. Mendel nebo T. G. Masaryk.

Nejkurióznější je patrně návrh, který udává zeměpisné souřadnice již existujícího hlavního nádraží v Brně (49°11′26,09′′ s. š., 16°36′46,09′′ v. d.). Nejkratším schváleným názvem je NáBr, naopak nejdelším ŽEBRADLO - Železniční brněnská akceptovaná dopravní lokalita. Specifickou skupinou jsou názvy vycházející z brněnského hantecu. Opakovaně se objevují Šalingrad, Rola Brno, Nádr či Hlavas. Samostatnou kapitolu pak tvoří tradiční pošťuchování Prahy a Brna, mezi návrhy jsou třeba Antiprágl, Osvětlená zatáčka na trase Praha-Vídeň, Praha-východ či Praha - brněnské předměstí.

Hlasování o samotných návrzích začne od 1. září, deset nejlepších následně postoupí do druhého kola. Hlasování o nejlepším z top 10 je v plánu od 1. října. Druhé kolo potrvá do 28. října, tedy do výročí 100 let od vyhlášení Československa. Vítězný návrh město zveřejní o den později.