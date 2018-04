Náhradní matka porodila dítě rodičům, kteří jsou čtyři roky mrtví

Náhradní matce v Číně se narodilo dítě čtyři roky poté, co jeho rodiče zemřeli při dopravní nehodě. O ojedinělém případu informovala BBC s odkazem na čínská média. Zesnulý pár si nechal zmrazit několik embryí, protože doufal, že by mohl mít dítě prostřednictvím umělého oplodnění. Po nehodě se do případu vložili rodiče manželů a začali bojovat za to, aby jim bylo dovoleno embrya použít. Právní bitvu nakonec vyhráli.

Chlapec se narodil loni v prosinci náhradní matce z Laosu, informoval list The Beijing News. Popsal zároveň, jak složitou cestou si jeho nynější prarodiče museli projít. V době nehody byla embrya uchována v nemocnici v Nan-ťingu ve speciálním kontejneru uloženém v tekutém dusíku při teplotě minus 196 stupňů.

Nejdříve nynější prarodiče čekala právní bitva o svěření embryí, žádný podobný případ totiž čínské soudy do té doby neřešily. Když se jim to podařilo, objevily se ihned další problémy. Embrya bylo možné z nemocnice odvézt pouze v případě, že by existovalo další zdravotnické zařízení, které se o ně postará. Vzhledem k právní nejistotě, která kolem celého případu panovala, bylo přitom velmi těžké podobnou nemocnici najít. Navíc využití náhradní matky je v Číně nelegální, jedinou možností tedy bylo podívat se za hranice.

Pomocí agentury zajišťující náhradní matky se rozhodli pro Laos, jenže žádná z leteckých společností nechtěla nádobu s embryi a tekutým dusíkem převézt. Vše tedy nakonec dovezli autem. V Laosu bylo jedno z embryí vloženo do dělohy náhradní matky a v prosinci loňského roku se malý Tchien-tchien narodil.

Aby bylo zajištěno, že bude mít chlapec čínské občanství, náhradní matka odcestovala pouze na turistické vízum do Číny, kde porodila. Všichni čtyři prarodiče následně podstoupili testy DNA a prokázali, že dítě je jejich vnukem. Z jeho narození a z pokračování rodové linie jsou nadšení, uvedla BBC.