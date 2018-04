Pelhřimovský festival ocení řidiče auta, které přeskočilo letadlo

Asi padesátku rekordmanů, mezi nimi i řidiče Marka Rejmana, který s autem přeskočil letadlo, bude hostit 28. ročník festivalu Pelhřimov - město rekordů a kuriozit. Akce, na níž dorazí například i pilot série Red Bull Air Race Martin Šonka, se uskuteční tradičně druhý víkend v červnu. Informoval o tom Miroslav Marek z Agentury Dobrý den.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout i unikátní sbírku postaviček vyrobených z korunkových uzávěrů, které na konci 60. let vytvářel František Nebřeský z Prahy. Muzeum kuriozit ji získalo od jeho neteře a bude ji vystavovat v expozici Zlaté české ručičky.

Součástí sbírky je i 22 figurek, které měly svůj reálný předobraz v pravidelných hostech pražské hospody Na Ledárnách, kam Nebřeský chodil hrát mariáš. Když v roce 2017 v nedožitých 84 letech zemřel, jeho rodina nabídla sbírku 68 figurek muzeum. Vystaveny jsou ode dneška.

Součástí festivalu, který se bude konat 8. a 9. června, bude udělení ceny Světový unikát z České knihy rekordů. Převezmou ji řidič Rejman a pilot Šonka, kteří spolupracovali na světově prvním úspěšném pokusu přeskočit automobilem letící letadlo. Stalo se to ve Finsku, byla to náročná záležitost zejména na koordinaci obou strojů. Dokonce tak náročná, že to propočítávali na Západočeské univerzitě v Plzni, záznam z reálného pokusu uvidí návštěvníci na velkoplošné obrazovce, řekl Marek.

Kromě hlavního programu na pelhřimovském Masarykově náměstí bude mít festival i svou folkovou scénu v zahradě sídla Agentury Dobrý den, vystoupí i písničkář Ivo Jahelka. V městských sadech se uskuteční i psí sraz plemene kavalír king charles spaniel. Zatím je podle pořadatelů přihlášeno asi 230 psů.