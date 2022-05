Láska a sex mezi algoritmy

90 % Čechů stále preferuje osobní seznámení nad online, jak ukázala nedávná statistika výzkumné společnosti Nielsen Admosphere. Zároveň však 63 % respondentů uvedlo, že online seznamky představují běžnou součást dnešních vztahů. Minimálně jednou je vyzkoušela víc než polovina dotázaných. Hledali na nich přátelství, sex i vztah, který online našlo 18 % současných zadaných. Jaké jsou zkušenosti konkrétních uživatelů?

"Jsem Tinder lůzr! Člověk má na začátku pocit, že jít po sto letech na rande bude s appkou otázka pár minut, možná hodin. Je vážně snadné ji používat a navázat první kontakt, který vypadá nadějně. Ale ty konverzace často rychle ukážou opak," směje se Zuzana (40) z Prahy, když popisuje zkušenosti s populární seznamovací platformou.

Algoritmy, doprava a doleva

"První online seznamky v devadesátých letech byly v podstatě vyhledávače. Uživatelé si v nich filtrovali další profily podle kritérií jako věk, sexuální orientace nebo zájmy," vysvětluje zakladatel e-shopu pro zdravou sexualitu Yoo.cz Vojtěch Sláma. Brněnský programátor se sám tvorbě seznamek věnoval několik let. Aplikace Tinder (a po ní mnohé další) podle něj přinesla revoluci svým jednoduchým systémem swipe. Tedy procházením profilů přejetím prstem. Swipe doprava znamená líbí, doleva zase nelíbí. Pokud se dva uživatelé vzájemně líbí, vznikne propojení - match.

"Z pohledu uživatele je to pohodlné a člověk získává pocit, že má rychlou kontrolu nad tím, o koho projeví zájem a naopak. Mnoho lidí si ale neuvědomuje, že jejich swipům předchází rozhodnutí umělé inteligence. Počítačového programu, který pomocí algoritmů filtruje, kteří lidé se nám vůbec zobrazí - na základě preferencí, které uživatelé ve svých profilech uvedou. Proto je dobré nepředpokládat automaticky, že match znamená vhodný protějšek i po lidské stránce, a dát spíš na konverzaci," přibližuje Sláma.

Trpělivost a "duchové"

Aby Zuzana u virtuálního seznamování vydržela, rozhodla se ho brát lehkostí, jako hru. Také se naučila nebát muže oslovit jako první. "Nakonec mě to stálo mnoho zimních večerů a laťka mých kritérií klesala s každým dalším polonaháčem na zrcadlovém selfie. Po pár měsících jsem absolvovala dvě setkání. Jedno bylo milé, ale zároveň i poslední. Z druhého se vyklubal sice krátký, ale nesmírně zábavný a hezký záchvěv randění. I společných plánů, na které už nikdy nedojde - ale naději mi to nevzalo. Každopádně Tinder obohatil moji slovní zásobu o slovo ghosting," dodává.

Právě to, že protějšek z ničeho nic utne veškerou komunikaci a zmizí jako duch (angl. ghost), se jí stalo několikrát - a není zdaleka sama. Studie publikovaná v odborném časopise Sage Journals zjistila, že někdy takto ukončí komunikaci 29 % lidí. 25 % už zažilo, že se takto vypařil z komunikace protějšek, a celých 74 % uvedlo, že to považují za vhodný způsob ukončení vztahu. Není tedy divu, že je ghosting tak běžný fenomén právě mezi uživateli aplikací, kde není nic jednoduššího, než přestat odpovídat. Může to být nepříjemné, zároveň je to velká výhoda v případech, kdy člověk o další komunikaci nestojí z dobrého důvodu. Třeba když se ukáže, že sebeprezentace protějšku neodpovídá realitě. Kvůli tomu se někdy ke ghostingu uchýlí 17 % žen a 28 % mužů, jak uvádí statistika společnosti BankMyCell.

Setkat se co nejdřív?

"Mě se to stávalo pořád, ghosting ze strany holek je úplně běžná věc. Odroluješ v seznamu konverzací někam dolů - a už neexistuješ," potvrzuje také Lukáš (33) z Prahy. Zvolil tedy strategii snažit se o schůzku do týdne od prvního kontaktu. Vzhledem k množství vyšumělých konverzací se mu také osvědčilo komunikovat v aplikaci s velkým množství žen současně. "Je potřeba se ze začátku nikde emočně nevázat. Jakmile se s nějakou slečnou dobře rozjedou reálné schůzky, tak vše ostatní zastavit. A to taky není jednoduché - nejdřív jet na plné obrátky a pak naopak vše utnout. Osobně se mi to nelíbí, ale zafungovalo to," vysvětluje svůj přístup.

Také podle odborníků je důležité nezůstat pouze u virtuálního chatu, pokud chceme skutečně zjistit, jaká je naše kompatibilita s protějškem. "Lidské smysly jsou sice nedokonalé, ale vůně partnera či partnerky je nezaměnitelná. Je pro to vědecké vysvětlení - podle vůně protějšku rozlišuje lidský mozek na podvědomé úrovni, zda je pro nás partner vhodný. Kromě toho se může za fotkami skrývat i někdo jiný, proto je osobní setkání nenahraditelné," vysvětluje klinický psycholog a psychoterapeut PhDr. Michal Chovanec, Ph.D. Rovněž upozorňuje, že při setkávání je vhodné držet se opatrnosti, protože jde vždy o schůzku s cizím člověkem: "Varovným signálem by mělo být to, že protějšek požaduje schůzku na nějakém odlehlém a osamoceném místě. Vždy můžete říct ne, v jakékoliv fázi komunikace. Je potřeba neřídit se náhlým impulsem a vše rozumově zpracovat - včetně odpovědí na jakékoliv otázky týkající se soukromí."

Virtuální erotika i vážné vztahy

Pro seznámení za účelem sexu využívá aplikace zhruba jedna pětina uživatelů. Vždycky ale nemusí jít o reálný sex. "Vyměňování erotických fotek nebo videí s někým jiným mě vždycky bavilo. Beru to jako sledování porna, ale s tou výhodou, že mám interakci. Můžeme si vzájemně říct, co bychom chtěli na fotkách toho druhého vidět. Jenom je potřeba si dát pozor na důležitou věc - aby na nahých fotkách nebyl vidět váš obličej - to vážně nechcete, aby se nějak dostalo mimo chat," svěřuje se Michal, 38letý uživatel aplikace Grindr. K zálibě ve vyměňování erotických selfie se přiznaly také tři čtvrtiny respondentů v průzkumu Erotické fantazie Čechů. Více než polovina z nich (64 % žen a 51 % mužů) však uvedla, že považují za nevhodné, pokud nejsou vyžádané.

"Řekl bych, že v gay komunitě je sdílení erotického obsahu celkem běžné, ale taky často vznikají dlouhodobé vztahy navázané přes aplikace. Znám více gayů než heterosexuálů, kteří se takto dali dohromady se svým protějškem - a sám mezi ně patřím. S přítelem jsme spolu spokojení už pět let," vysvětluje Michal. Dodává, že online seznamky pro něj byly hlavní způsob seznamování už od střední školy. "Neměl jsem na malém městě moc jiných možností. Svou orientaci jsem si nechával pro sebe a nechtěl jsem se prozradit tím, že bych někoho otevřeně balil třeba ve škole." I po přestěhování do Prahy však zjistil, že mu seznamky vyhovují nejvíc: od prvního kontaktu je jasné, že komunikuje s gayem, a přinejmenším podle fotek oba vědí, že se vzájemně líbí. "Pokud tedy nejde o jeden z nemála případů, kdy jsou fotky 10 let staré nebo vydatně retušované. V tom jsou seznamky trochu jako Instagram a je potřeba k nim přistupovat se stejnou rezervou," uzavírá se smíchem.