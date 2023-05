Lehečka po tréninku s Alcarazem v Paříži "je to hodnej kluk"

Tenista Jiří Lehečka si ještě před začátkem Roland Garros zatrénoval v Paříži se světovou jedničkou Carlosem Alcarazem a přípravu s hvězdným Španělem na kurtu Philippa Chatriera si užil. Jednadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi odehrál minulý pátek proti vítězi loňského US Open také cvičný set a v rozhovoru s českými novináři odhadoval, že jej sledovaly tři tisíce fanoušků. Alcaraze označil za sympatického kluka, který má přehled.

"Byl to slušný trénink. Před tolika lidmi se netrénuje každý den," řekl Lehečka po pondělním vítězství v prvním kole antukového grandslamu nad Němcem Janem-Lennardem Struffem. "I když jsem si dělal trochu srandu, že to není úplně příprava na kurt, který mi dají na zápas, každá příležitost hrát se světovou jedničkou se musí chytit za pačesy. Jsem rád, že jsme tu možnost měli," uvedl 41. hráč žebříčku.

Trénink s Alcarazem si domluvil už na konci dubna během turnaje v Madridu. V nabitých plánech světových hvězd není snadné najít volný termín. "Je to jedna z věcí, která je bizarní. Tomáš Berdych třeba říkal, že to za nich takhle vůbec nebylo. Ne, že by se domlouvali ze dne na den, ale rozhodně to bylo v menším časovém horizontu," popsal Lehečka. "Trénink byl ale super. Když hrajete s těmito hráči, je výhoda, že vám vždycky dají velký kurt a dvě hodinky si odehrajete. Je to lepší než hrát někde ve čtyřech lidech," doplnil.

S Alcarazem si zahrál i tréninkový set. "Prohrál jsem 4:6, pak jsme pokračovali a bylo to 2:3. Bylo to těsné, v prvním setu jeden brejk. Mělo to dobrou úroveň. Dobře jsme si zahráli a zapotili se," usmál se Lehečka. Zkusil na něj i řadu kraťasů. "Vím, že je má rád, tak jsem ho chtěl prověřit, jestli se mu líbí také na ně dobíhat. Neměl s tím problém. Je komplexní hráč. Když jste světová jednička, musíte umět všechno a nemůžete mít extra slabinu. Ukázal, že mu antuka opravdu sedí," podotkl čtvrtfinalista letošního Australian Open.

Na největším dvorci Phillipa Chatriera si užil i atmosféru. "Tohle byla také jedna z novinek, že lidi se mohli přijít podívat. Nechci tipovat číslo, ale klidně tři tisíce lidí tam mohlo být. Navodí to zápasovou atmosféru a je to fajn," řekl Lehečka, který si před pátečním tréninkem s Alcarazem zahrál o den dříve i se světovou dvojkou Daniilem Medveděvem z Ruska.

S hlavním favoritem Roland Garros má Lehečka dobré vztahy. "Carlitos je kluk, který má velký přehled. Někdo by si řekl, že se top hráči nezajímají, kdo hraje první kolo támhle někde na ATP turnaji, ale všichni to moc dobře ví a jejich trenéři to vědí ještě líp," uvedl český tenista. "Carlos je super kluk, vždycky se pozdravíme a v Indian Wells jsme si gratulovali. Ví, jestli se mi něco povedlo, nebo jestli jsem zahrál dobře. I zbytek šatny ho bere jako hodného kluka," dodal Lehečka.