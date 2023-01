Léto 2023 v Chorvatsku? Nejvyšší čas na hledání ubytování

Přejete si strávit letošní léto v Chorvatsku? Nenechte se ukolébat tím, že hlavní sezona nastane již za několik měsíců, a již nyní se vrhněte do plánování. Čím dříve si zvolíte svou letní destinaci a pustíte se do hledání ubytování v Chorvatsku, tím větší výběr budete mít, a navíc ušetříte. Nevíte-li, kterou část Chorvatska letos navštívit, máme pro vás tip na oblíbené přímořské letovisko, jež je vhodné pro páry i rodiny s dětmi.

Proč si sjednat ubytování v Chorvatku již nyní?

Zdá se vám, že léto je ještě daleko a na sjednání ubytování je ještě hodně času? Garantujeme vám, že těsně před sezonou budou ta nejlepší místa k bydlení již prodána a možná že ve vaší vysněné destinaci neseženete nic, co by se vám líbilo. Navíc při brzkém rezervování ušetříte. Takže se zamyslete nad tím, co od apartmánu čekáte, a skvělé ubytování v Chorvatsku si vyberte co nejdříve. V létě toho rozhodně nebudete litovat.

Omiš: oblíbené přímořské letovisko pro každého

Znáte chorvatské přímořské letovisko zvané Omiš? Rozkládá se mezi Splitem a Makarskou, disponuje nádhernými plážemi a krásnou přírodou. Dovolená strávená v letovisku Omiš uspokojí každého návštěvníka, protože nabízí opravdu vše, co od dovolenkové destinace čekáte.

Akční zážitky v destinaci Omiš

Pokud milujete adrenalinovou zábavu, splní se v Omiši vaše nejdivočejší sny. Místní řeku Cetinu můžete sjet na raftu, a přímo z řeky si tak vychutnat překrásné pohledy na útesy, vodopády a okolní přírodu. Ovšem jízda na raftu není ani zdaleka jedinou akční zábavou, kterou na své dovolené v Chorvatsku můžete zažít. Nad řekou totiž vede i lanová dráha, jež měří přibližně dva kilometry. Milujete-li pohled na svět z nadhledu, je lanová dráha nad Cetinou pro vás.

Omiš je turistickým rájem

Rádi si během dovolené nazujete pohorky a vydáte se poznávat okolí? Omiš k tomu vyloženě vybízí. Během dovolené můžete podniknout výšlap na zříceninu pevnosti Starigrad Fortica či na pevnost Mirabella. Hustá síť turistických tras vede také podél řeky Cetina a poznávat okolí Omiše můžete také z paluby lodi. Po celodenním chození po Omiši a jejím blízkém i vzdáleném okolí vám pohodlí manželské postele ve vašem ubytování rozhodně přijde vhod.

Nejkrásnější chorvatské pláže

Ti z vás, kteří milují relaxační dovolenou, budou v Omiši nadmíru spokojeni. Nachází se zde totiž hned několik pláží:

• Velika Plaža,

• Galeb,

• Slavinj,

• Brzet.

Velika Plaža je nejznámější pláží na riviéře a leží v centru města Omiš. Pokryta je jemným pískem, takže si pobyt na ní užijí i malé děti. Pláž Galeb je rovněž písčitá a nachází se vedle stejnojmenného kempu. Pláž Slavinj se řadí k menším plážím, je schovaná ve stínu borovic a je pokryta oblázky. Stejně tak i pláž Brzet je oblázková a navazuje na pláž Slavinj.

Proč v létě vyrazit právě do Chorvatska?

Zdá se vám, že Chorvatsko je již pasé? Ale kdepak. Právě Chorvatsko bylo, je a bude oblíbenou dovolenkovou destinací Čechů, a to hned z několika prostých důvodů. Zaprvé, v Chorvatsku je levno. I přesto, že země zavedla od ledna novou měnu - euro -, stále se jedná o atraktivní zemi, ve které jsou nízké ceny. Při trávení dovolené v Chorvatsku si vystačíte i bez znalosti cizích řečí. Obyvatelé v oblíbených turistických destinacích znají základní česká slovíčka a při nejhorším se domluvíte rukama a nohama. Do Chorvatské republiky se snadno dostanete vlastním vozem a předností země je také místní kuchyně.

Užijte si letní dovolenou v Chorvatsku a vyberte si destinaci, ve které si dopřejete odpočinek, již nyní. Čím dříve se pustíte do hledání svého vysněného ubytování v Chorvatsku, tím větší budete mít výběr.