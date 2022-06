Mám malý byt... Ale útulný!

Trend singles, tedy život bez partnera, či mingles, kdy partneři žijí v oddělených domácnostech, přispívá k poptávce po malých bytech, stejně jako rychle rostoucí ceny nemovitostí. I malé bytové prostory ovšem lze efektivně využít a zařídit si v nich útulné hnízdečko...

U stínění i výmalby vsaďte na světlé tóny a drobné vzory

Aby malý prostor nepůsobil příliš stísněně, zapomeňte na tmavé odstíny. Volte naopak světlou výmalbu či tapety s drobnějšími vzory, ty pokoj opticky zvětší a místnost prosvětlí. Platí to nejen u barvy zdí, ale také stínění, které je důležitou součástí každého interiéru. "Chceme-li prostor zvětšit, vybíráme bílé nebo světlé a chladné odstíny barev jako jsou světlomodrá, světlezelená, světložlutá barva a podobně. Látky volíme jednobarevné nebo s malými vzory," doporučuje Aneta Paroulková ze společnosti ISOTRA, která je předním výrobcem a dodavatelem stínicí techniky. Výrazné barvy pak můžete použít u doplňků pro oživení interiéru.

Vzdušné japonské stěny rozdělí prostor do funkčních částí

U jednopokojové garsonky slouží místnost k více účelům, její jednotlivé části však můžete vhodně oddělit. Pevné dělící příčky ovšem ubírají prostor, proto jsou pro tyto účely v malých bytech ideální japonské stěny, tvořené z několika látkových panelů. Mají jednoduchou montáž, navíc jsou vzdušné, takže ani menší místnosti či garsonky při jejich použití nepůsobí stísněným dojmem. Zároveň také při volbě světlé látky propouštějí sluneční záření, tudíž neztmavují interiér. Tyto posuvné panely lze pořídit na míru, aby sedly přesně, kde mají. "Imitují lehký a vzdušný závěs. Absence rušivé konstrukce je jen další plus, proč se vyplatí o koupi japonských stěn uvažovat," říká Jan Žižlavský ze společnosti ISOTRA a dodává, že tyto stěny lze kotvit na strop nebo zeď. Ve spodní části mají uchycenou zátěžovou lištu, která zajišťuje vyrovnání látky; díky tomu se na rozdíl od klasických závěsů nekrabatí, neshrnují a drží stále stejný tvar. Oddělit jimi lze například pracovní koutek, výklenek s postelí, anebo šatnu. Různé typy látek pak propůjčí interiéru originální design.

Už žádné skladiště

Když je malý prostor přeplněný věcmi, působí automaticky dojmem, že je v bytě nepořádek. Proto ve svém království nechávejte co nejméně volně položených věcí. Spíše volte uzavřené úložné prostory, jako jsou skříňky či boxy. Pokud bude mít vše své pevné místo, získáte díky malému bytu naopak velkou výhodu, protože nemusíte trávit spoustu času utíráním prachu či vysáváním. Svůj domov můžete během chviličky zbavit prachu díky akumulátorovému vysavači bez šňůry. Například tyčový vysavač Dyson V8 Absolute + lze jedním kliknutím přeměnit na ruční vysavač a díky řadě nástavců, včetně svítící štěrbinové hubice, s ním vysajete růžné typy povrchů, ať už jde o koberce, tvrdé podlahy, nábytek nebo pohovku. Díky jedinečnému designu jej můžete hrdě vystavit přímo v místnosti a mít ho stále při ruce. Nemusíte už řešit, kam neskladný vysavač uložit.

Úložné prostory, kam se jen podíváte

Úložné prostory lze vytvořit nejen díky různým boxům a skříním, ale můžete zvolit i důmyslné úkryty. Spoustu věcí vejdete do válendy, anebo vyvýšené postele se zašupovacím boxem, schůdky do patra na spaní se mohou proměnit v šuplíky, v předsíni lze umístit závěsné skříňky u stropu... Rovněž kuchyňské skříňky se nebojte nechat vytvořit až po strop. Do horních pater lze uskladnit věci, které příliš často nepoužíváte, anebo jsou sezónní. Na dveře se zase dají umístit praktické háčky a zavěsit na ně různé věci.

Sklápěcí postel i jídelní stolek ušetří místo

Řešením v malých bytech může být i patro na spaní, anebo postel, kterou lze sklopit do skříně a tím uvolnit prostor v případě, že přijdou hosté. Také jídelní židle mohou být závěsné, anebo stohovatelné - díky tomu nezabírají prostor a vytáhnete je pouze ve chvíli, když dorazí návštěva. Sklápěcí může být i jídelní stolek, který využijete jen v době pokrmu, jinak jej složíte ke zdi, takže nezabírá místo. Opticky v malých prostorech působí dobře transparentní nábytek, například židle či stolek, průhledný regál apod.