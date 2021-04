"Mami, mě bolí ouško" aneb jak vyzrát nad problémy s ušima

Ačkoliv záněty uší patří hned po rýmě mezi nejčastější dětská onemocnění, potrápit dokážou i dospělé. Mohou je způsobovat viry, infekce, voda, různé nečistoty nebo obyčejný průvan. Kromě zánětu středního ucha, se kterým se setká až 75 % dětí do věku 3 let, je velmi častý zánět zevního zvukovodu, který se projevuje nejčastěji v létě. Přečtěte si, jak ho rozeznat a jak mu ideálně předcházet.

Zánět zevního zvukovodu, respektive vnějšího ucha, je známý také jako plavecké ucho. A to zejména proto, že jednou z jeho nejčastějších příčin je zvýšená vlhkost v uchu. Zánět se projevuje bolestí, pocitem zalehlého ucha či sníženou kvalitou sluchu. Za jakých dalších situací zánět vzniká a jak ho co nejefektivněji léčit?

Koupání ve znečištěné vodě jako cesta k zánětu

Zánět zevního zvukovodu se na rozdíl od zánětu středního ucha vyskytuje nejvíce v letních měsících. Nejčastější příčinou totiž bývá nadměrná vlhkost v uchu, která obvykle vzniká v důsledku koupání ve špinavé vodě. Obzvlášť stojatá voda může obsahovat škodlivé mikroorganismy, jež patří mezi nejrizikovější faktory vzniku zánětu. "Zánět zevního zvukovodu je způsobován mikrobiální infekcí, která propuká následkem nesprávné či nedostatečné ušní hygieny. K rozvoji napomáhá i vlhkost, proto se tomuto onemocnění říká také plavecké ucho," vysvětluje otorinolaryngolog Pavel Hanzel. Dalším důvodem vedoucím k zánětu zevního zvukovodu je kromě jiného pobyt v prašném prostředí nebo ucpání zvukovodu mazem. K tomu může dojít např. během nesprávného čištění uší vatovými tyčinkami, pomocí kterých je zatlačen maz hlouběji do ucha. A právě v důsledku toho dochází ke vzniku infekce.

Zánět vnějšího ucha: jak ho poznáme?

Zánět zevního zvukovodu není o nic méně bolestivější než zánět středního ucha. Není tak často spojovaný s horečkou, avšak jeho příznaky jsou rozmanité. "Nejčastěji se projevuje bolestivostí, citlivostí na dotek a zalehnutím," vyjmenovává Pavel Hanzel. Léčba se odvíjí od závažnosti samotného zánětu. Pokud se jedná o lehčí průběh, postačí lokální léčba v podobě ušních kapek, v závažnějších případech nastupují na řadu antibiotika. V každém případě se doporučuje vyhledat lékařskou pomoc.

Ušní záněty: vyhněte se jim obloukem

Prevence zánětu zevního zvukovodu je vcelku jednoduchá, stačí totiž dodržovat základní pravidla ušní hygieny. "Té mohou pomoci např. ušní kapky Otic Solution. V nich obsažené léčivé přírodní látky zamezují vzniku nebo rozvoji bakteriálních zánětů a také tlumí bolestivé projevy zánětu," dodává MUDr. Hanzel. Kapky kromě jiného také rozpouští ušní maz, vyplavují nečistoty, vodu a tím zabraňují mikroorganismům přerůst v bolestivý zánět. Po každém plavání je také vhodné vodu z uší co nejdříve odstranit. Nejlepší prevencí je klasické vytřepání vody poskakováním nebo lehnutím do vodorovné polohy. Někdy také stačí počkat do rána, kdy voda samovolně vyteče. Co se týče koupání samotného, je dobré vyvarovat se potápění ve zjevně znečištěné vodě.