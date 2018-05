Markleovou čeká náročný kvíz o Británii a spousta papírování

Americká herečka a snoubenka britského prince Harryho Meghan Markleová se hodlá stát občankou Británie. Brzy tak zjistí, že k tomu nestačí jen oženit se s členem královské rodiny. Vyžaduje to také čas, peníze, dobrou paměť na obskurní fakta o Británii a schopnost poradit si s papírováním.

Jak vysoké je Londýnské oko? Kdo otevřel první indickou restauraci v Británii? Jak se jmenovala pátá manželka krále Jindřicha VIII.? Všechny tyto otázky mohou Markleovou potkat v testu pro žadatele o britský pas. Pokud na ně ještě nezná odpověď, měla by se začít učit.

Právník Colin Yeo, který se specializuje na britský imigrační proces, označuje cestu vedoucí k občanství jako "neskutečně komplikovanou". "Je velmi jednoduché udělat chybu, protože požadavky jsou velice striktně dané," citovala jej agentura AP.

Nároky na uchazeče zpřísnila konzervativní vláda v roce 2012 ve snaze přiblížit se k cíli na snížení čisté imigrace pod úroveň 100 tisíc osob na rok. Aktuálně je stále nad 200 tisíc. Kritici současných pravidel je považují za tvrdá a nespravedlivá. Bohatým žadatelům podle nich dávají výhodu oproti těm méně majetným.

Lidé pocházející ze zemí mimo Evropskou unii, kteří vstupují do manželství s občany Británie, musejí zpravidla obdržet manželské vízum a poté žít pět let v Británii, než mohou požádat o trvalý pobyt nebo občanství. Aby získala vízum, bude muset Markleová předložit důkazy, že její vztah s Harrym není fingovaný a že se svým prvním manželem Trevorem Engelsonem se opravdu rozvedla.

Dále bude muset doložit, že Harry vydělává alespoň 18 600 liber (538 tisíc Kč) ročně, nebo má našetřeno alespoň 62 500 liber (1,8 milionu Kč), a že dokáže zajistit ubytování, aniž by k tomu potřeboval využít veřejných prostředků. To by pro tento konkrétní pár neměl být problém, stejně jako poplatky spojené s celým procesem, které se mohou vyšplhat až k 7 tisícům liber (přes 200 tisíc Kč).

Americká akademička Caitlin Milazzová, která britské občanství získala v lednu, Markleové radí, aby si při přípravě své žádosti dávala pozor na detaily. "Pravidla jsou poměrně komplikovaná, ale obecně platí, že když máte o procesu přehled, příprava je pak o něco snazší," řekla Milazzová.

Snoubenka britského prince bude mít nepochybně k ruce nejlepší dostupné právní a administrativní poradce, zároveň se jí také může dostat speciální péče. Za výjimečných okolností totiž imigrační úředníci mají právo v některých bodech přimhouřit oko.

Stejně jako všichni ostatní ale s největší pravděpodobností bude muset Markleová absolvovat test "Life in the U.K." (život ve Spojeném království). Sada otázek známá svou výstředností pokrývá témata od historie a literatury až po tradice a politiku a podle kritiků vyžaduje znalosti, kterými disponuje jen málokterý Brit.

Profesor práva na anglické Durhamské univerzitě a autor knihy na téma britského občanství Thom Brooks radí Markleové, aby si zapamatovala, že Londýnské oko je vysoké 135 metrů, že první indický restauratér se jmenoval Sake Dean Mahomed a dále jména všech šesti manželek Jindřicha VIII. Uspět v testu podle Brookse není až tak složité, pokud člověk prostuduje oficiální příručku, avšak celé úsilí prý absolventovi nic moc nepřinese.

Brooks se narodil ve Spojených státech a imigračním řízením si také prošel. Test přirovnal ke "špatnému hospodskému kvízu". "Hospodské kvízy jsou zábava. Tenhle kvíz nebyl zábava. A ty vědomosti za to učení nestály," řekl.