Medovina aneb nápoj z dutin baobabů

Jedním z nejstarších alkoholických nápojů je medovina. Původní název údajně pochází z gaelštiny a tímto jemně nasládlým mokem se posilovali už staří Vikingové. Dnes je považována za přírodní antibiotikum a má pozitivní vliv na tělesné i duševní zdraví. Proč byla původně považována za nápoj králů? A jakým způsobem se vyrábí?

Z dutin stromů až na královský stůl

Medovina je už od těch nejstarších dob považována za nápoj života, odvahy a síly. Říká se, že jde o nápoj starší, než je lidstvo samo. Podle legend její kouzlo znali už antičtí bohové či naši předci, a to před více než 20 000 až 40 000 lety. První zmínky směřují do Afriky, konkrétně do dutin baobabů, které údajně obsazovaly včely v obdobích sucha. Po tom, co sucho vystřídaly deště, se med smíchal s vodou a kvasinkami z přírody, vzniklá směs fermentovala a světlo světa spatřil jeden z nejstarších alkoholických nápojů - medovina. Ta byla už od středověku považována za symbol hojnosti a prosperity, ne nadarmo se tak stala oblíbeným nápojem králů a šlechty.

Kromě toho patřila také mezi časté svatební dary novomanželům. Ti ji dostávali v takovém množství, aby jí měli dosti po celý měsíc. Tato tradice dala vzniknout výrazu "medové týdny", kdy novomanželé pili medovinu každý den, díky čemuž měli přinést své rodině plodnost a hojnost. Od těch, kterým se do roka narodil syn, dostali tehdejší výrobci medoviny štědrou odměnu. Způsob výroby medoviny byl prostý. Před několika set lety se med z pláství dostával pomocí teplé vody a ze zbytků medu a vody vznikla medovina. Později byl objeven nový, mechanický způsob louhování medu z pláství, který nezanechával téměř žádné zbytky medu a medovina se tak začátkem 19. století pomalu vytrácela. Dnes ji má většina z nás spojenou se zimním obdobím a atmosférou vánočních trhů.

Tradiční postupy v kombinaci s moderními technologiemi

S tím, jak v posledních letech narůstá počet včelařů, začíná se vracet také medovina, nápoj bohů. Dávné postupy vystřídaly moderní technologie, někteří se ale i přesto drží tradičních a osvědčených receptů. To může potvrdit také Vendula Holibková z rodinné firmy Česká Včela. "Medovinu připravujeme zásadně z českého medu, pocházejícího z Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Je vyráběna za studena, podobně jako víno a jak tomu bylo za dob našich předků, přesto s využitím nejmodernějších technologií. Díky tomu si zachová všechny blahodárné účinky medu na naše zdraví." Ačkoliv jsou k výrobě použity ty nejmodernější technologie, její příprava trvá někdy až půl roku. Po prvotním kvašení, jež zabere přibližně 5-7 dní, přichází na řadu zmírnění kvasného procesu, ten je ukončen zhruba po 4 až 7 týdnech. Vznikne základ medoviny, který je stočen do ležáckých tanků. V uzavřených tancích prochází medovina samočistěním a při nízkých teplotách pomalu dozrává. Následně je pomocí bylin a koření doladěna její výsledná chuť.

Působí proti nachlazení, uleví nervům. Jaká další překvapení medovina skrývá?

Medovina, jeden z nejstarších alkoholických nápojů, má mnoho blahodárných účinků nejen na naše tělesné zdraví, ale také na to duševní. Sklenka dobré medoviny uleví nervům, sníží stres a uvolní napětí. Co další jste o tomto nápoji králů nevěděli?

• Během válek se medovinou posilovali samotní Vikingové

• Podle dochovaných pověstí se podávala bojovníkům po náročném boji, a to zejména proto, aby urychlili hojení ran

• Antioxidanty obsažené v medovině údajně pozitivně působí proti rakovině tlustého střeva

• Je považována za přírodní antibiotikum, příznivě působí nejen proti nachlazení, ale také jako účinná prevence

Extra tip:

Zlatá a mandlová Křivoklátská medovina od rodinné firmy ČESKÁ VČELA je vyráběna dle tradičních receptur za pomoci těch nejmodernějších technologií. Jedná se o nápoj z prvotřídních surovin vznikající v panensky čisté přírodě CHKO Křivoklátska. Medovou chuť zlehka dokreslují buď jemné tóny vanilky v případě zlaté, či sladkou vůní mandlí u mandlové.