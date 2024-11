Milenci nebo Starosta a Starostová: Mohutní kamenní giganti proslavili Adršpašsko-teplické skály

Adršpašsko-teplické skály jsou známé nejen pro svou vzácnou přírodu nebo úchvatné výhledy. Stovky izolovaných skalních masivů svými bizarními tvary dráždí lidskou fantazii a podle ní také dostávají svá jména. V největším skalním městě ve střední Evropě tak najdete monumenty, jako jsou Milenci, Starosta a Starostová nebo třeba Dvojčata v peřince.

Unikátní velikáni na sebe poutali pozornost už od nepaměti. Svá jména dostávali podle toho, jak kolem nich plynuly lidské věky. Před staletími tak bylo možné navštívit Umrlčí lebku, Stařenu, Jeptišku či Mnicha.

Některé názvy se v průběhu historie změnily, jiné zůstávají. Jako decentní ochutnávka před hlavním vstupem do skalního města slouží skupina Trpasličích skal neboli Světnice trpasličí. Po pár desítkách metrů unikátního turistického okruhu se však k nebi začínají vypínat podstatně urostlejší skalní giganti. Jsou jich stovky a výška těch největších přesahuje 90 metrů.

Jedním z nejznámějších skalních útvarů jsou bezesporu Milenci. Toto mohutné souskalí také patří k těm nejvyšším, pne se do výšky 81,4 metru nad mořem. Pokud zrovna stojíte na nedaleké Vyhlídce, můžete mezi postavami Milence a Milenky vidět deset metrů vysoké skulinové okno.

Tento pohled se otevírá až v druhé polovině okruhu, část se nazývá Nová partie a umožňuje jeden z nejvíc velkolepých pohledů: vpravo Starostová, uprostřed Starosta a vlevo mohutný masiv Štěpánské koruny. Všechny tři věže byly zdolány již ve dvacátých letech minulého století.

Slavnou dominantou skalního města je pak takzvaná Homole cukru, která se pne do výše 24 metrů. Nahoře má obvod třináct a dole tři metry a váží celkem 1988 tun. Unikátní přírodní útvar obdivoval již spisovatel Jindřich Kindl v prvních letech 20. století. "Jest to ohromný balvan, který v malém vodojemu, porostlý vodními rostlinami, na své špici prostě stojí, značně nahoře se šíře. Podobá se obrácené kuželce nebo též obrácenému kyji, který se zdá, pozorujeme-li jej, jako by se tu, brzy na onu stranu nakloňoval, pročež mnozí, sesutí jeho se obávajíce, bojácně kol něho přejdou: avšak ještě přejde velká část pokolení lidského, než se tento malebný velikán zřítí," napsal ve své knize Spolehlivý průvodčí na cestách po Adrsbachu.

Pokud zavítáte na cestu směřující ze zámku k Ozvěně okolo bývalého zámeckého rybníku, nabídne se vám podmanivý pohled na Havraní město, jehož dominantou jsou Tři obři a nepřehlédnutelná skalní věž Král. Tato věž je dobře vidět prakticky z celého Adršpachu, a proto není divu, že si ji v roce 1923 vybrali za svůj cíl první horolezci ze saského klubu K. V. Lössnitz, kteří do Adršpašských skal přijeli.

Pod skalními monumenty můžete obdivovat řadu roubených chalup. V jedné z nich se dokonce nachází malý ateliér a když budete mít štěstí, můžete si zde koupit krásnou keramiku inspirovanou tímto jedinečným místem.

Zmíněné útvary jsou však jen zlomkem v moři majestátních a impozantních skalních velikánů v Adršpašsko-teplických skalách. Soutěsky a rokliny mezi nimi nabízí jak skvělý tip na výlet či procházku, ale také možnost zastavení se, zamyšlení a odpočinku od shonu současné doby.

Adršpašské skály svou jedinečnou krásou lákají množství návštěvníků. Aby si každý mohl užít svůj výlet bez starostí, byl zaveden rezervační systém. Díky němu si můžete předem zjistit, kolik vstupenek a parkovacích míst je ještě volných, a vše pohodlně zakoupit online. To nejen zajišťuje pohodlnější příjezd, ale také výhodnější ceny při nákupu s předstihem.