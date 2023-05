Minimalistický styl letí! Novinka glo se představila v nebeských barvách

S velkým zájmem o nikotinové alternativy rostou požadavky uživatelů na dokonalou funkcionalitu, uživatelskou přívětivost i neustálé vylepšování jejich designu. Vše musí jít ruku v ruce. Zařízení gloTM, vlajková loď výrobce British American Tobacco, dokazuje, jak dynamický vývoj na tomto poli panuje, a to aktuální novinkou s názvem gloTM HYPER X2 AIR. Je dosud nejsubtilnější, zachovává si svou špičkovou technologii a představuje se v 7 exkluzivních odstínech inspirovaných pestrou paletou barev nebe.

British American Tobacco tímto krokem potvrzuje svou roli progresivního inovátora na poli nikotinových alternativ. Nové gloTM HYPER X2 AIR potěší uživatele především svým ultra slim formátem o šířce 12,5 milimetrů. Zároveň má i o 25 % menší váhu než předchozí model.

Co do technologické výbavy, nepředstavují jeho menší rozměry žádnou překážku. Stále funguje na principu indukčního ohřevu New Heating Technology, díky které se tabáková náplň zahřívá rychle a rovnoměrně. K dispozici zůstává také uživatelsky oblíbená funkce boost. Jednotka pro vkládání tabákových náplní je oproti předchozím generacím opticky méně nápadná a zdůrazňuje tak kompaktní vzhled zařízení.

Elegantní design podtrhuje 7 jedinečných barevných odstínů, na kterých si u gloTM nechali designéři tradičně záležet. Tentokrát se inspirovali barevnou škálou, kterou dokáže vykouzlit sama příroda na obloze, ať už na ní spatříme polární záři, večerní soumrak či ranní úsvit. Vybírat lze ze zářivé velvet pink nebo ocean blue, pastelové light teal, jemné rosey gold či crisp purple nebo temné moonless black a space navy.

gloTM ON THE GO

Že gloTM už není dávno jen synonymem zařízení pro užívání nikotinových alternativ, ale i multižánrovou platformou, dokazuje svými aktivitami na poli designu, hudby a podporou kulturních projektů obecně. Příznivci glo se tak i letos budou moct těšit na celou řadu eventů, se kterými je značka spojena či je přímo jejich spolutvůrcem. Jaká je a bude cesta glo rokem 2023?

Prague Open Air - Ledárny Braník, kde bude i letos mít přes celé léto gloTM vlastní LOUNGE a je jedním z partnerů cca 20 hudebních koncertů.

Colours of Ostrava, kde má glo nejrozsáhlejší partnerskou zónu, jež je každoročně útočištěm pro tisíce návštěvníků festivalu a kde letos vystoupí i řada interpretů jako Honza Žampa alias Eddie Stoilow, Emma Smetana & Jordan Haj, držitel ceny Anděl 2022 Lazer Viking nebo Paulie Garand.

Glorchestra, vlastní hudební projekt, který se po dvou ročnících v podobě úspěšné hudební tour představí letos jako sólový projekt v pražském Rudolfinu, kde bude exkluzivním hostem německý Dj, producent a tvůrce elektronické hudby Christian Löffler, jenž se představí ve spojení s Unique Orchestra.

Signal Festival, legendární festival digitální a kreativní kultury, který již více než jednu dekádu propojuje umění, městský prostor a moderní technologie, a právě proto se gloTM stává jeho dlouholetým spojencem a součástí.

Partnerství navázalo "gločko" i s řadou dalších projektů jakými jsou hudební festival Fingers Up nebo pokračující spolupráce s DJ NobodyListenem, který letos na jaře spoluvytvořil limitovanou edici parfémů a vůní "by glo" s názvem The 5 Senses a glo bude partnerem i řady jeho hudebních projektů a vystoupení v letošním roce.

Zařízení gloTM HYPER X2 AIR bude dostupné od června dospělým uživatelům na e-shopu batstore.cz, běžné maloobchodní síti i v rámci vlastních glo LOUNGE na festivalech a koncertech po celém Česku.