Američany pohoršily velmi drahé boty, které vypadají obnošeně

Italská značka Golden Goose se po uvedení luxusních tenisek přelepených širokou páskou, které se mají jevit jako obnošené a neuměle vyspravené, dočkala kritiky, napsal list The Guardian. Módní trend obnošení a opotřebení už nikoho nezaráží a je populární, ale boty za 530 dolarů (11 500 Kč) podle některých amerických uživatelů sociálních sítí fetišizují chudobu a vyvolávají tak pohoršení.

Kritici poukazují na krutou ironii, že někteří lidé si mohou dovolit koupi takového páru tenisek, který vypadá jako boty těch, co je musí nosit do roztrhání a rozhodně je přitom nenapadne považovat to za projev módy.

"Myslím, že vrchol kapitalismu je prodávat za 530 dolarů boty, které vypadají jako boty těch, co si novou obuv dovolit nemůžou," napsal jeden z uživatelů sociálních sítí.

Jiní poukazují na to, že značka Golden Goose vyrábí podobné tenisky dlouhé roky a není nad čím se pohoršovat. Podobnou reakci vyvolal i jiný model tenisek téže společnosti už před dvěma lety. Firma tehdy reagovala prohlášením, že "s hrdostí poukazuje na svou pionýrskou roli v rozmachu opotřebeného vzhledu, který je jedním z největších současných módních trendů".

O novém modelu společnost tvrdí, že má "vzdát hold skateboardové kultuře západního pobřeží (USA)".