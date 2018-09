Čepec ze zlatých nití. Repliku upaličkovali v jihočeské Sedlici

Repliku čepce ze zlatých nití, které v 19. století proslavily město Sedlice na Strakonicku po celém světě, letos upaličkovali lidé, kteří tam tradici udržují. V Sedlici je tradice paličkovaných krajek dlouhá 450 let. Informovala o tom Martina Srbová, ředitelka společnosti Sedlická krajka, která tradici rozvíjí.

Čepce ze zlatých nití budily svého času zájem obchodníků z celého světa. Jako vzor pro čepec, který letos vznikl, posloužil jeden z poloviny 19. století, uložený v depozitáři horažďovického muzea. "Máme 450 let tradice paličkovaných krajek a na přelomu 18. a 19. století byla (Sedlice) vyhlášená výrobou zlatých čepců. Vyvážely se do celého světa, hlavně do Evropy. Několik desítek let se tu vyráběly. Čepce se nedochovaly, našli jsme jich jen pár po okolí v muzeích. Chtěli jsme ukázat lidem, co se u nás vyrábělo, čím byly sedlické krajkářky proslulé," řekla Srbová.

Čepec paličkovala sama. Použila imitace zlatých nití, bullionů, což jsou podle Srbové drátky a pružinky, flitry a české granáty z Turnova. Již v 19. století se podle ní zlaté nitě dávaly na čepce jen sporadicky, i v té době se sahalo k náhražkám. "Ten náš jsme dozdobili českými pravými granáty," řekla Srbová.

Dámské čepce ze Sedlice byly celopaličkované. Nenosily se ale ke krojům, většinou si je kupovaly měšťanky. Příprava na repliku čepce zabrala Srbové půl roku, dalších šest měsíců ho sama paličkovala. Jedna krajkářka ze Sedlice jí pomohla vyrobit korpus čili základ čepce.

Společnost Sedlická krajka vznikla po roce 2000, aby ve městě udržela krajkářskou tradici a aby místní krajkářky mohly příležitostně prodávat své výrobky. Pravidelně pořádá kurzy paličkování. Obchod je v provozu od roku 2003, nabízí krajky i pomůcky k jejich výrobě. "Lidé o nás ví, a když potřebují originální dárek, chodí k nám," řekla Srbová. Sama vede kroužek v základní škole, kam chodí 20 až 25 dětí, učí i dospělé, v týdnu i na víkendových kurzech. Cílem je tradici udržet a předat dál.

Sedlice má dlouholetou krajkářskou tradici. V roce 1889 vznikla krajkářská škola. Soukromý ústav později převzal stát, který ji posléze začlenil pod strakonické učiliště. Praktická výuka krajkářství ve škole skončila v roce 2002, protože ani ve školním roce 2000/2001 se nikdo do oboru nepřihlásil. Sedlice pořádá Krajkářské slavnosti, jejichž součástí je od roku 2012 i krajkářské bienále.