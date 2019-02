Česká módní značka připomíná novou řadou triček zvěrstva komunismu

Mladá streetwearová značka My Dear Clothing vyrobila novou řadu triček. Nejde ale o trička s motivy, na které jsme u nich běžně zvyklí. Mladí tvůrci totiž tentokrát prostřednictvím jejich módy připomínají důležité milníky z naší novodobé historie. Trička vznikla k třicetiletému výročí Sametové revoluce a prodávat se začala symbolicky k 25. únoru, který máme v paměti ukotven jako den, kdy se u nás v roce 1948 začaly přepisovat dějiny...

Nová trička na první pohled vypadají jako merchandise hardcorové kapely k jejímu aktuálnímu turné. Zdání ale klame! Při bližším zkoumání totiž zjistíte, že tou "kapelou" je KSČM, jejíž "tour Star & Cherries" trvala od roku 1948 až do roku 1989. Místo koncertních zastávek jsou na zadní části triček vypsaná nejzásadnější data z doby komunistické nadvlády. Součástí je také stručný popis toho, co se tenkrát odehrálo či jaký to mělo další dopad na dění v tehdejším Československu.

Celkem je na tričku vyobrazeno jedenáct největších křivd a nespravedlností, které se u nás za komunismu staly. S jejich výběrem pomohl klukům z My Dear Clothing historik. Pomyslná tour začíná únorem 1948, kdy komunisté na dalších 41 let nastolili "vládu jedné strany". V rychlém tempu pak následují další události jako například zmasakrování členů Junáka, poprava Milady Horákové, proces s československými hokejisty, invaze vojsk Varšavské smlouvy nebo soudní proces s členy hudební skupiny The Plastic People of the Universe. Poslední zastávku pak představuje 17. listopad 1989.

Značka My Dear Clothing už v minulost několikrát jasně ukázala, že si s ničím nebere servítky, nebrání se kontroverzi a baví ji bořit zažité mýty i stereotypy. Nejen to je důvod toho, proč k ní mají mladí lidé opravdu silný vztah. Doufejme, že se teď díky tričkům začnou více zajímat o to, jak to kdysi v Československu vypadalo pod vedením KSČM a uvědomí si, že ne všechny výhody a svobody, kterých si dnes užívají, jsou samozřejmé. Každopádně my jsme z triček nadšení a doufáme, že vy budete také! Budeme moc rádi, když podpoříte dobrou věc a pomůžete tento zajímavý nápad dostat mezi co nejvíce lidí.