Christian Dior: muž, který navrátil Paříži zašlou slávu

Jeho modely se dají popsat třemi slovy: elegantní, krásné a ženské. Christian Dior je považován za jednoho z nejvlivnějších francouzských i světových módních návrhářů. Ve své tvorbě se často nechal inspirovat 18. stoletím a siluetami "přesýpacích hodin" z devadesátých let 19. století. Jaká návrhářka nemohla překousnout jeho úspěchy? A po kom se jmenuje parfém Miss Dior?

Slavný návrhář se narodil v Normandii ve městě Granville roku 1905 do rodiny majitele agrochemické továrny. Maurice a Madeleine Diorovi však neměli pouze Christiana, ale i dalšího syna Raymonda a dceru Catherine. Bratři neměli mezi sebou od dětství zrovna vřelý vztah. Raymond svého bratra často trápil. Není proto překvapením že Christian svou rodinu později vydědil, aby jeho majetek nespadl do klína právě bratrovi.

Ačkoliv Christina od malička lákalo výtvarné umění, na přání rodičů začal v Paříži studovat politologii. Po studiích se však ke své zálibě vrátil a spolu s přítelem si otevřel ve francouzské metropoli uměleckou galerii. Kvůli hospodářské krizi však brzy zkrachovala.

Korzety zpátky na výsluní

Jeho kariéra v módním průmyslu začala v roce 1935, kdy prodával své kresby zavedeným salonům. Netrvalo však dlouho a jeho talentu si všiml Robert Piguet, který ho najal na pozici pomocného návrháře. Dior pro něj například navrhl ikonický černobílý pepitový kostým.

V roce 1942 získal místo u Luciena Lelonga, kde pracoval s Pierrem Balmainem. Na místě setrval až do roku 1946, kdy mu textilní magnát Marcel Boussac nabídl, že bude financovat jeho vlastní salon. A Christian na nabídku kývl. Kolekce 1947 proslavila Diora po celém světě. Tehdejší šéfredaktorka magazínu Harper´s Bazaar, Carmel Snowová, nazvala tuto kolekci "New Look".

Po druhé světové válce, kdy ženy nosily úzké a rovné sukně ke kolenům, navrátil Dior těmto dámám ve své přelomové kolekci ženskost. Představil dlouhou, širokou plisovanou sukni doplněnou o klobouk a kabátek korzetového tvaru s vosím pasem. Jeho sukně sahaly do půli lýtek, v pase byly zúžené a podpírala je tuhá krinolínová spodnička. Některé večerní róby byly šité z mnoha metrů látky a někdy vážily až třicet kilogramů. " Mít vkus znamená, mít svůj vlastní vkus."

Jeho New Look vynesl francouzskou metropoli zpátky do centra módy a zachránil odvětví haute couture. Tehdejší vláda byla z jeho práce nadšená a Diorovy modely předváděla na francouzských ambasádách po celém světě. Kupovaly je královské rodiny a významné osobnosti, mezi které patřila například Eva Perónová, manželka argentinského prezidenta.

Slavné parfémy

V roce 1948 představil návrhář kolekci Envol (Let), která předvedla novou linii sukní, doplněné o kabátky, které byly vzadu nabírané tak, že vytvořily imitaci křídel. O rok později byl návrhář prohlášen za jednu z pěti nejvýznamnějších světových osobností.

Kromě oblečení se Christian na konci čtyřicátých let pustil i do výroby parfémů. "Dámský parfém vypoví o ženě víc než její vlastní podpis." Mezi jeho první vůně patří například Miss Dior, která je pojmenovaná po Christianově sestře. Jednoho dne vešla Catherine do bratrova salonu a jedna z jeho asistentek zvolala: Podívejte, přichází Miss Dior. "Miss Dior! Tak se bude jmenovat první parfém!" prohlásil návrhář.

Dalšími známými parfémy jsou například Diorama, který pro módní dům vytvořil Edmond Roudnitska. Tentýž muž pomohl v roce 1953 návrháři s vytvořením historicky první unisex vůně Eau de Cologne Fraîche. Avšak dnes nejslavnější J´adore vznikla až koncem dvacátého století.

Žárlivá mademoiselle Coco

V roce 1953 Dior pokračoval v experimentování s tvary na poli módy. Používal sudovité kabáty a kabátky s kratšími sukněmi. Linie H vracela na scénu tudorovský střih a zplošťovala hruď. Později následovaly linie A a Y, které vycházely z orientálního stylu. Proč ta písmena? Připomínají tvar daného modelu. Například obrácený ypsilon lze rozpoznat v "princeznovských" róbách. Šlo o metodu stříhání jednotlivých dílů svisle, která nevyžadovala šev v pase. "Šaty je kus efemérní architektury, jehož účelem je zlepšit proporce ženského těla."

Říká se, že měla Coco Chanel na Diora veliký vztek: právě on navrátil ženám korzetové šaty, proti kterým tolik let zbrojila. Ze žárlivosti na jeho úspěchy se rozhodla znovuotevřít v padesátých letech svůj salon s nestrukturovanými kostýmy.

V roce 1954 si Dior uvědomil, že vše je pomíjivé a začal otevírat nové butiky a prodával licence po celém světě. Chtěl tím zajistit svému módnímu domu prestiž i po jeho odchodu. A na to velmi brzy došlo...

Jeho kariéra skončila velmi brzy. Návrhář zemřel na srdeční selhání na dovolené v Itálii v roce 1957. Z jeho salonu vznikl obrovský koncern vyrábějící haute couture, konfekci, parfémy, šperky, kožešiny a doplňky. Po Diorově smrti se na jeho křesle vystřídala pěkná řádka designérů.

Přehled Diorových následovníků