Čtvrtinu generace Z přesvědčí k nákupu inspirace posledními trendy

Roste do produktivního věku a brzy převezme štafetu od mileniálů. Generace Z chce nakupovat od značek, které vyznávají stejné hodnoty, nakonec jsou ale její příslušníci často hnáni trendy, rychlou módou a slevami. Čtvrtinu generace Z přesvědčí o nákupu inspirace posledními trendy. To vyplynulo z průzkumu platformy pro objevování módy GLAMI Fashion (Re)search, realizovaného ve spolupráci s agenturou NMS Market Research.

Mileniálové zaplatí za módu víc, generace Z boří genderové stereotypy

Generace Z teprve do ekonomicky aktivního věku vstupuje, v současné době tak mileniálové utrácejí za módu více. Téměř polovina žen z generace mileniálů utratí průměrně během tří měsíců více než 3000 Kč. U mužů je to třetina. V generaci Z se pak čísla vyrovnávají a 35 % obou pohlaví hlásí, že za módu dali nad 3000 Kč.

Ženy a dívky z generace Z nacházejí oblibu v kombinaci on-line a off-line nakupování

Ženy ve věku 15-24 let nakupují módu on-line pravidelně, 23 % z nich alespoň jednou měsíčně a 14 % dokonce častěji. Data GLAMI dále ukazují, že více než 80 % generace Z i mileniálů dává přednost kombinaci on-line nakupování s návštěvou kamenných obchodů. Jednou z hlavních hodnot nejmladší generace je totiž s odeznívající pandemií právě osobní kontakt, uvádí průzkum Mastercard. Necelá polovina žen z generace Z si tak zboží nejprve prohlédne na internetu a následně jej jde vyzkoušet a zakoupit do obchodu. Oproti tomu 58 % mužů stejného věku nakoupí rovnou online.

"Mileniálové obou pohlaví šetří svůj čas - polovina z nich objevuje i nakupuje on-line. Obě generace se zase shodnou na tom, že klíčová kritéria pro nákup jsou kvalita, dostatečné informace a speciální nabídky," říká Eliška Hynková, brand manažerka GLAMI.

Generace Z chce znát kompletní informace a trendy

Při nákupu záleží ženám z generace Z na všech kritériích. Než si zboží objednají, chtějí vědět všechno. Mimo rozměry a dostupnost produktů jsou pro ně důležité slevové akce, ale i čas doručení. Častěji než mileniálky ocení recenze zákazníků o zboží (55 % vs. 48 %) i zkušenosti s e-shopem (47 % vs. 43 %). Více je zajímají také informace o slevách (63 % vs. 55 %) a možnosti vrácení nevyhovujících produktů (44 % vs. 38 %).

Téměř každá druhá žena z generace Z vítá inspiraci na módu podle typu postavy a necelou třetinu zaujme doporučení na doplnění outfitu. Čtvrtinu generace Z pak přesvědčí o nákupu tipy na aktuálními trendy.

Inspirací jsou sítě, módní weby a doporučení influencerů

Generace Z hledá kromě produktů i inspiraci a novinky - 41 % žen navštěvuje ve svém mobilu módní weby nebo aplikace, aby viděly novinky a trendy. Sedm z deseti pak považuje Instagram a TikTok za nekonečnou studnici nápadů. U mileniálek jsou to pouze čtyři. Muže z generace Z najdete ze 74 % na YouTube, jejich starší kolegy pak u televize. Dvakrát více příslušníků generace Z navštíví web po zmínce influencera a 15 % zde rovnou nakoupí.

Co nakupují? Jejich srdce bije pro sociální spravedlnost a udržitelnost

Zajímavým paradoxem generace Z je, že ve více než polovině případů chtějí nakupovat v souladu se svými hodnotami - etikou, kvalitou a klimatickou udržitelností. Často však z důvodu omezených financí sahají po rychlé módě, která jim dovolí za stejnou částku pořídit více kusů, uvádí GLAMI. Také na sítích jsou převážně masírováni nabídkou velkých módních značek. S rostoucími výdělky to však může být právě šetrnost, styl a sociální spravedlnost, co otevře peněženky nejmladší generace. Závěry mezigeneračního průzkumu GLAMI jsou tak podle Elišky Hynkové jasné: "Malé změny, které prokazují integritu a porozumění mladé generaci, budou mít velký vliv na navázání kontaktu s těmito spotřebiteli a na prodejní výsledky."