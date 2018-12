Designové ozdoby pomáhají nevidomým.

Již pátým rokem můžete v předvánočním čase potkat Světlušku na trzích Václavské Vánoce, které pořádá Městská část Praha 1 v horní části Václavského náměstí. Světluška tu má do 21. prosince svůj stánek a v něm prodává nádherné designové ozdoby, které z českého skla a ozdobného drátu ručně vyrobili nevidomí. Větší ozdoby rozzáří váš vánoční stromeček, menší poslouží jako krásný šperk pro vás či vaše blízké. Nákupem ozdob přispějete do sbírky Světluška na pomoc nevidomým dětem a dospělým.

"Po úspěchu křišťálových ozdob jsme se rozhodli akci Vánoce pro Světlušku každý rok ozvláštnit novou řadou vánočních šperků a dekorací, které jsou vyrobené z českých materiálů, navržené českými designéry, kompletované v chráněných dílnách lidmi se zrakovým postižením a prodávané firemními dobrovolníky a přáteli Světlušky. Zakoupením těchto výrobků nám pomůžete rozsvítit život nevidomým a lidem s těžkým zrakovým postižením a současně uděláte radost svým blízkým, pokud se rozhodnete ozdobu či šperk darovat," láká ke stánku Světlušky na Václavské náměstí Gabriela Drastichová, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu, který sbírku Světluška organizuje. Autorkou nápadu pro letošní ozdoby je tvůrkyně šperků Marie Poláčková. Patronkou projektu Vánoce pro Světlušku je herečka Jana Stryková.

Otevřeno je každý den od pondělí do neděle vždy od 11 do 19 hod. Menší ozdobu v podobě šperku můžete zakoupit za 290 Kč, větší ozdobu na stromeček za 100 Kč, sadu šesti ozdob pak za 550 Kč. Každý, kdo si ozdobu či šperk zakoupí, dostane zdarma malý dárek - letos to bude magnetka s vílou Světluškou.

Světluščí ozdoby naleznete také 8. a 9. prosince na zimním Dyzajn marketu na náměstí Václava Havla u Národního divadla nebo v obchodech Tvorba Store a DyzajnOFF. Pokud neholdujete adventním trhům nebo jste z daleka, můžete skleněné šperky zakoupit i na e-shopu Světlušky na www.svetluska.net nebo na www.ko-ra-le.cz.