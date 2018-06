Dva oděvy v jednom. Balenciaga uvedl na trh další výstřelek

Máte pocit, že móda už přinesla naprosto vše a už vás ničím nedokáže překvapit? Pak se podívejte na nejnovější výstřelek módního domu Balenciaga, který do své kolekce Podzim '18 zařadil košilové tričko. Ne, nejde o známé tričko s límečkem, ale něco mnohem doslovnějšího - košili našitou a nařasenou na přední straně trička. Jde o dokonalý dárek pro muže, který už má všechno, jen mu možná chybí trocha sebeúcty, napsal list The Guardian.

Toto košilové tričko španělské módní značky se prodává za 1290 dolarů (28 700 korun), což může vypadat jako hodně vysoká suma. Ale nezapomínejte, že vlastně dostanete dva oděvy v jednom - tričko a navíc košili.

Ve firmě Balenciaga jsou mistry v přesvědčování zákazníků, aby byli ochotni se vzdát značné sumy peněz za to, že budou vypadat směšně. Od doby, co převzal kormidlo této španělské módní značky gruzínský návrhář Demna Gvasalia, zdá se, že se rozhodl nemilosrdně bombardovat svět módou navrženou s jediným cílem - aby upoutala pozornost a získala status "virálu" bleskově se šířícího internetem.

To se podařilo například v loňském roce taškou za dva tisíce dolarů inspirovanou klasickou, objemnou modrou "igelitkou" společnosti IKEA. Firma na to pobaveně zareagovala zveřejněním návodu, jak rozeznat originál - tašku Frakta za 99 centů - od luxusní napodobeniny: Pokud šustí, je to IKEA.

Další obdobnou položkou byly Balenciaga x Crocs, představené světu v loňském roce během Pařížského týdne módy. Přestože stály 850 dolarů a vypadaly, jako by je navrhoval předškolák, prodaly se "kroksky" na vysoké platformě od Balenciagy dřív, než byly oficiálně na prodej.

Navrhovat oděvy a doplňky, které jsou od počátku zamýšleny jen jako fraška, v sobě nese jediné nebezpečí - je velmi snadné je napodobit. A tak se i košilové tričko brzy dočkalo postů na internetu, kde si je uživatelé vyrábějí jednoduše s pomocí trička, košile a lepicí pásky. Někteří pak popouštějí uzdu fantazie ještě dál a košili nahrazují například batohem.

Nahazování podobných propagačních vějiček evidentně pro Balenciagu funguje, jak má. Koncem května oznámil výkonný ředitel globální skupiny Kering, která sdružuje luxusní módní značky a patří do ní například Alexander McQueen, Saint Laurent nebo Gucci, že Balenciaga je její nejrychleji se rozvíjející značkou.

Tento růst Kering připisuje její oblibě u takzvaných mileniálů, byť se dá předpokládat, že kupují méně výstřední kousky, než je košile našitá na tričko.