Frýdek-Místek se s lidmi vydá po stopách textilního průmyslu.

Turistické informační centrum Frýdek-Místek po první letošní úspěšné komentované prohlídce po historické části Frýdku s vévodkyní sasko-těšínskou Marii Kristinu Habsbursko-Lotrinskou zavede opět do minulosti. Tentokrát do 19. a 20. století, kdy

ve Frýdku-Místku byl na vzestupu textilní průmysl.

Průvodkyně Kateřina Švarcová seznámí v neděli 23. června 2019 zájemce s vývojem textilnictví v moravskoslezském dvojměstí. To mělo na život ve městě velký vliv, jak na architekturu města, tak i na běžný život občanů. "Na tehdejší život ve Frýdku-Místku se podíváme z obou stran mince. Na život dělníků, bez nichž by manufaktury nemohly fungovat, a na jejich samotné majitele, bez kterých by zase tehdejší podniky nemohly vzniknout," přibližuje Kateřina Švarcová.

Textilní průmysl v celém regionu má velmi dlouhou tradici, jež svými kořeny sahá mnohem dál než pouze do 16. století, kdy soukenické cechy v obou městech obdržely artikule od své vrchnosti. "Tkalcovský stav či kolovrat byl součástí většiny domácností; zatímco v letních měsících hospodáře zaměstnávaly sezónní práce na poli, přes zimu to bylo vytváření textilií. Hotové výrobky se prodávaly na výročních trzích nebo byly od drobných vesnických tkalců skupovány obchodníky," dodává Švarcová.

Komentované prohlídky Po stopách textilek jsou jedny z nejatraktivnějších prohlídek, které informační centrum pořádá. "Jezdí na ně jak lidé z okolí, tak také místní občané, kteří si přijdou zavzpomínat na časy, které v textilních továrnách prožili. Ve Frýdku-Místku snad nebyla rodina, ve které by alespoň jeden její člen v tehdejším podniku Slezan nepracoval," říká ředitelka Turistického informačního centra Frýdek-Místek Monika Konvičná.

Zájemci o komentovanou prohlídku se sejdou v neděli 23. června 2019 na místeckém náměstí Svobody v 9.00 hodin. Prohlídka se koná za každého počasí. Vstupné je zdarma.