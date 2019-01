Gianni Versace: ranní zvyk se mu stal osudným

Celebrity ho milovaly a divadla toužila po kostýmech tohoto italského mistra. Ve své tvorbě šokoval a šel proti jakýmkoliv pravidlům. Navrhoval šaty z kovu, PVC i kůže. Řeč bude tentokrát o Giannim Versacem, talentovaném mladíkovi, jenž dobyl svět módního průmyslu. Ne však nadlouho... Kdo mu zasadil smrtelnou ránu? A čím šokoval publikum?

Psal se rok 1946, kdy se v průmyslovém městě Reggio di Calabria v jižní Itálii narodil návrhář Gianni Versace. Jeho matka byla majitelkou salonu šijícího pro aristokratickou klientelu. Malý Gianni v jejím podniku trávil mnoho času. Už jako dítě prokazoval velký krejčovský a návrhářský talent. Ještě před dosažením deseti let vytvořil své první šaty. Na Liceo Classico Tommaso Campanella studoval latinu a starověkou řečtinu, později navázal na studia architektury. V jeho tvorbě je pak zřetelně znát jeho láska ke starověkým dějinám.

Gianni si byl vědom, že kariéru nemůže odstartovat v rodném městě. Ve svých 25 letech zkusil štěstí v Miláně - centru módy. Nejprve navrhoval pro známé značky typu Genny, Callaghan nebo Complice. Brzy mu to však nestačilo a chtěl víc. V sedmdesátých letech se rozhodl s podporou svého bratra Santa a sestry Donatelly založit vlastní firmu nesoucí jméno Versace. Sourozenci si do znaku své firmy zvolili medúzu.

Pro Gianniho byla jeho sestra múzou. Pomáhala mu pochopit potřeby ženy. Není divu, že Donatella zastávala pozici viceprezidentky a byla i pravou rukou svého bratra. Starší Santo se stal prezidentem společnosti. Do rodinného podniku se nakonec zapojil i manžel Donatelly, Paul Beck, který měl za úkol dohled nad pánským oblečením.

Rivalové na poli módy

Po otevření butiku na milánské Via della Spiga v roce 1978 se značka stala rychle známou po celém světě. Versace šel ve své tvorbě absolutně proti módním pravidlům, jeho návrhy byly sexy a vyzývavé, podle některých kritiků až dekadentní. Díky jeho úspěchu na poli módy nepřekvapí, že měl Versace spoustu rivalů. Patřil mezi ně například Giorgio Armani. Gianni k tomu prohlásil: "Armani obléká manželku, Versace obléká milenku."

Brzy se však v Itálii nudil a rozhodl se přestěhovat do Miami. Jeho klienti se stali jeho přáteli. Navrhoval šaty pro Eltona Johna, Madonnu, Cher, Stinga, Demi Moorovou i princeznu Dianu. Její bílé šaty od Versaceho se staly symbolem 20. století. Na začátku osmdesátých let uvedla společnost na trh první parfémem GV Donna. Další inovací byl vynález zcela unikátní kovové síťoviny "Oroton", která se stala podpisovým materiálem firmy. V tomto období se Gianni seznámil i se svým životním partnerem Antoniem D'Amicem.

V roce 1982 získal Versace první ze série ocenění L´Occhio d´Oro (Zlaté oko) pro nejlepšího módního návrháře za svou dámskou kolekci podzim/zima 1982/83. V této sbírce představil i své slavné kovové oděvy. Inspiroval se punkovou érou, kterou zažil na začátku osmdesátých let v Londýně. Na svých návrzích spolupracoval Gianni s německými inženýry.

Ve stejném roce začala spolupráce s Teatro alla Scala, pro které navrhoval kostým, mimo jiné pro baletní představení Josephlegende od Richarda Strausse. V následujících letech navrhl kostýmy pro Donizettiho Dona Pasqualea a pro baletní inscenaci Dyonisos.

Supermodelky na molech

V roce 1989 firma povýšila do sféry haute couture, když otevřela Atelier Versace. Gianni byl z první kolekce velmi nervózní, netušil, zda se mezi ostatními značkami prosadí. Nakonec jeho kolekce slavila úspěch. Velký podíl na tom měla i skutečnost, že Versace najal přední supermodelky, které z jeho přehlídky udělaly skvělou show.

Návrhář pochopil význam marketingu. Miloval celebrity a věděl, že nejenže přitahují pozornost tisku, ale také nastavují trendy. Proto do svých marketingových kampaní začal obsazovat zejména supermodelky 90. let, jakými byly například Naomi Campbellová, Christy Turlingtonová či Linda Evangelista.

Ukázka z přehlídky kolekce "Miss S&M":

Versace byl známý svou lásku ke sběratelství uměleckých skvostů. Byl i velkým fanouškem Andyho Warhola. V jeho kolekci "Pop" z roku 1991 se objevily šaty, které byly potištěny Warholovou podobiznou Marilyn Monroe. Rok poté následovala kontroverzní kolekce nazvaná "Miss S&M" dnes známá spíše jako "Bondage", která nesla fetišistické prvky. Divákům byly představeny šaty z kůže doplněné o popruhy či obojky. Tématem byl jasně sex. Publikum bylo v šoku, kolekce je však dodnes považována za jednu z jeho ikonických děl. "Styl má smysl jenom tehdy, když je váš vlastní!"

Kolekce s tématem smrti

V roce 1994 vznikly nejslavnější šaty z kolekce navržené pro červený koberec. Nositelkou se stala herečka Elizabeth Hurleyová. Černé šaty vypadaly, jako kdyby jejich tvar držely pouze zavírací špendlíky, šlo však jen o dekorační prvek.

V témže roce byla Giannimu diagnostikovaná rakovina. Myšlenky na smrt pronikly i do jedné z jeho kolekcí. Během přehlídky měly modelky na sobě šaty se symboly kříže a jeho oblíbenkyně Naomi Campbellová střílela z pistole. Právě střelba z pistole se mu nakonec stala osudnou: jako by tušil, jak zemře.

V roce 1997 byl Gianni zastřelen před svým domem na Miami. Bylo mu pouhých 51 let. Oba výstřely zasáhly umělce do hlavy. Zemřel na následky zranění při převozu do nemocnice. K činu došlo brzy ráno, když šel Gianni jako každý den pro svou ranní kávu a noviny. Tentokrát však šel na vycházku sám, bez svého přítele.

Nástup Donatelly na trůn

Policie skončila vyšetřování pár dní po pohřbu, kterého se účastnily všechny supermodelky a celebrity. Vrahem byl podle všeho Andrew Cunanan, mladík, jenž spáchal sebevraždu stejnou zbraní pár dní po vraždě Gianniho.

Po smrti Gianniho převzala otěže rodinné firmy návrhářova sestra Donatella, která svou první kolekcí sklidila uznání od časopisu Vogue. Její jméno dodnes plní módní časopisy, ale i ty bulvární pro její plastické operace či skandály.

V roce 2002 byli sourozenci Gianni a Donatella oceněni za mimořádný světový módní úspěch díky expozici s oblečením značky Versace ve Victoria and Albert Museum v Londýně. Značka však nezahrnuje pouze oblečení a výrobu parfémů, ale i bytové doplňky, kosmetiku šperky, obrazy nebo sochy. Versace udává styl ve všech oblastech.