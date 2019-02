John Galliano: opilecký výstup ho stál místo

Extravagantní umělec byl považován za velmi talentovaného mladíka. Měl před sebou skvělou kariéru, avšak jeden incident v pařížském podniku ho stál místo i postavení. Na nějaký čas se tak stal pro řadu významných lidí nežádoucí osobou. Co se tenkrát stalo? A kdo mu pomohl vrátit se do módního průmyslu?



Juan Carlos Antonio Galliano (později jen John Galliano) se narodil v roce 1960 na Gibraltaru. Jeho otec Juan se živil jako instalatér a matka Anita, která pocházela ze Španělska, byla učitelkou flamenka. Kromě něho se jeho rodičům narodily ještě dvě dcery. Když bylo malému návrháři šest let, přestěhovala se rodina do Velké Británie. Po studiích na gymnáziu nastoupil na Saint Martin's School of Art. Při studiích nezahálel a pracoval na poloviční úvazek jako garderobiér v londýnském Národním divadle.

Na konci studia představil svou absolventskou práci Les Incroyables, za kterou sklidil ohromný úspěch. Kolekce byla založena na motivech francouzské revoluce. Už jako malý se zajímal o historii a různé druhy období, zejména o 18. století. Londýnský butik Browns kolekci okamžitě koupil a po jeho oblečení se jen zaprášilo.

Lukrativní nabídka

Galliano byl znám svou excentričností a extravagantní tvorbou. Rád šokoval publikum ať už prostřednictvím svých návrhů nebo oblečením, které sám nosil. Oblékl se například za Napoleona, piráta či svůdného námořníka "Radost z oblékání je umění" znělo jeho krédo. Kritici ho označovali za velmi inspirativního muže, někteří ho považovali za génia.

Po několika letech strávených v Londýně se na začátku devadesátých let rozhodl zkusit své štěstí v Paříži. Doufal, že tam najde lepší pracovní uplatnění... a jeho sen se stal skutečností. V roce 1995 začal pracovat pro francouzský dům Givenchy, kde setrval pouhý rok. Stal se však prvním Britem, který vedl francouzský haute couture dům. Hned poté získal místo u samotného Diora, kde setrval až do roku 2011.

Jeho prvním počinem u této značky byly námořnicky modré šaty pro princeznu Dianu, jež si vzala na galavečer v newyorském Metu (Metropolitan Museum of Art), který se konal na počest samotného Christiana Diora. Jeho kolekce jaro/léto 1997 přinesla směs klasického stylu Dior a masajských motivů. Podle kritiků se nástupem Galliana vrátilo do haute couture vzrušení a zábava.

Jeho kolekce slavily úspěch, dokonce byl čtyřikrát jmenován britským designérem roku. Není tedy divu, že si jeho modely oblékla nejedna celebrita. Kylie Minogue si od mistra nechala vytvořit kostýmy pro své turné. Herečky Nicole Kidmanová a Cate Blanchettová jeho dílo předvedly na červeném koberci. Gwyneth Paltrowová a Penélope Cruzová zašly ještě dál, od Galliana si dokonce nechaly navrhnout svatební šaty.

Vyhazovat od Diora

Ačkoliv mladý návrhář překypoval talentem, rád si občas zašel na sklenku. Těsně před pařížským fashionwWeekem, kde měl Galliano představit svou kolekci podzim/zima 2011-2012, zaskočil na drink do tamního podniku a ztropil pořádný skandál.

Z inkriminovaného večera byla pořízena videonahrávka, ve které opilý návrhář uráží dvojici sedící blízko něj. "Zbožňuju Hitlera. Lidé jako vy by už dnes byli mrtví. Vaše matky, vaši předci by byli ku*va... mrtví." Na místo byla okamžitě přivolána místní policejní hlídka a návrháře zajistila. Nahrávka se velmi rychle stala chutným soustem pro média.

Jako první se k umělci obrátila zády herečka Natalie Portmanová, která byla tváří reklamní kampaně parfému značky Dior. Skandál byl natolik velký, že vedení módního impéria muselo učinit rozhodnutí. Tehdejší výkonný ředitel společnosti Sydney Toledano, Gallianovy rasistické a antisemitské urážky hluboce odsoudil. Firma návrháře s okamžitou platností vyhodila.

Návrhářův comeback

Galliano však nepřišel pouze o práci, jeho případ se dostal až k soudu. Návrhářův advokát při přelíčení tvrdil, že chování jeho klienta bylo důsledkem pracovního stresu a závislosti na alkoholu. Soud nakonec rozhodl, že umělec bude muset zaplatit pokutu ve výši šesti tisíc eur.

Vypadalo to, že se od Galliana všichni odvrátili a svět módy na něj nadobro zanevřel. Přece jen se však našel přítel, který mu pomohl vrátit se zpět do práce. Na začátku roku 2013 se šéfredaktorka amerického Vogue rozhodla přesvědčit Oscara de la Rentu, aby vzal designéra na pozici svého asistenta při tvorbě ready-to-wear kolekce podzim/zima, která byla představena na fashion weeku v New Yorku.

Jeho návrat do světa módy se podařil. V říjnu roku 2014 byl Galliano jmenován kreativním ředitelem módního domu Maison Margiela. V nedávném rozhovoru umělec sdělil, že se cítí mnohem lépe a postupně se vrací do svého pracovního tempa.