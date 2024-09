Klasickým pohorkám už odzvonilo

S trochou nadsázky se dá říci, že outdoorová obuv prochází revolucí. Klasické těžké pohorky, které byly dlouhá léta synonymem pro turistiku a horské výšlapy, totiž postupně ustupují do pozadí. Na jejich místo nastupují lehké, flexibilní a pohodlné barefoot boty. Tento trend souvisí s moderním přístupem nejen k outdoorovým aktivitám, kdy je kladen především důraz na přirozený pohyb, komfort a zdraví nohou.

Kolem turistických bot koluje stále spousta mýtů. Často se traduje, že turistická obuv má být polstrovaná, pevná, nepromokavá, s bohatou oporou kotníků a robustní silnou podrážkou. Realita je ale jiná.

1 kilo na nohou = 5 kilo na zádech

Dobrá outdoorová obuv má být především odolná a sloužit jako ochrana pro nohu před vnějšími vlivy. To však ale neznamená zbytečně "vycpaná". Přílišné polstrování totiž vytváří nadbytečnou hmotnost, která (nejen) při pěší turistice rozhodně není žádoucí. Větší zátěž znamená rychlejší únavu a pomalejší pohyb, což způsobuje menší potěšení z pohybu a více zranění.

Lepší představu poskytne následující příklad: Pokud vyměníte turistické boty o hmotnosti 1,36 kg za pár o hmotnosti 0,45 kg ušetříte necelý jeden kilogram (0,91 kg) na nohou, to odpovídá 4,54 kg na zádech, což se dá přirovnat k vyjmutí velkého kamene z batohu.

Správné turistické boty nemusí být tvrdé

Spousta outdoorových bot je tvrdá a tuhá, což může být sice skvělé například při lyžování, ale obecně to způsobuje bolest nohou. Navíc o opravdu tvrdých a nepoddajných botách se často říká, že se musí "zabydlet" či "roztáhnout", což je eufemismus pro "způsobí vám puchýře, nepohodlí, námahu a celkově vám zničí nohy". "Mnohem lepším řešením je vybrat si takové outdoorové boty, které vám budou pohodlné od prvního kroku. Přílišná tvrdost a tuhost bot navíc snižuje obratnost, pohybové dovednosti a sílu nohou. To pak vede k nižší celkové stabilitě, navzdory tomu, že boty samy o sobě působí bytelněji," vysvětluje Denisa Čermáková z Vivobarefoot.

Vysoká voděodolnost je pro nohy lepší než nepromokavost

Mnoho turistů, kteří nosí nepromokavé boty, často zaskočí promočené nohy. Nejpravděpodobnějším vysvětlením není selhání membrány. Nepromokavé boty jsou totiž méně prodyšné, což způsobuje, že se nohy více potí a pot (a jakákoli jiná nežádoucí voda) se hůře odpařují. Neprodyšné boty navíc déle schnou.

Navíc nepromokavost neznamená skutečnou nepromokavost. Voda obvykle může proniknout do horní části bot a nepromokavost obvykle časem slábne. Lepším řešením je volit vysoce voděodolné boty s vysokou prodyšností, které účinněji odvádí případnou vlhkost během výletů.

Outdoorové boty nemusí být kotníkové

Možná neexistuje nic, co by bylo větším synonymem pro turistickou obuv, než "opora kotníku". Strach z poranění kotníku je pochopitelně pro mnoho turistů na prvním místě. Neexistují však jednoznačné údaje, které by dokazovaly, že opora kotníku pomáhá. Naopak u vysokých tuhých bot často dochází k úplnému znehybnění kotníků, což brání přirozenému pohybu.

Ideálním řešením je vybudovat si cvičením a pravidelnou chůzí v barefoot obuvi silné kotníky, které pak uživatele chrání před případnými úrazy. Správné outdoorové boty by měly klást důraz na flexibilitu a pohyblivost namísto přílišné podpory kotníků. Skvěle tak můžou někomu pro pěší turistiku posloužit i trailové běžecké boty nebo outdoorové sandály.

Kotníkové boty samozřejmě ale nemusí být vždy špatně. Vyšší boty poskytují větší ochranu před kameny a úlomky a větší stabilita vám může být užitečná, pokud máte problémy s kotníkem. I v tomto případě je ale vhodné kotníky posilovat preventivně, pro turistiku i pro život.

Správné turistické boty nemusí mít tlustou podrážku

Pokud nechodíte na túry po tisícikilometrovém hřebíkovém loži, vaše podrážky potřebují méně ochrany, než si myslíte. Nezapomeňte, že jsme se vyvinuli tak, abychom chodili doslova naboso. Dlouhodobé nošení silných podrážek způsobuje problémy, jako je zhoršený cit v nohou, zvýšené těžiště a menší spojení s přírodou. Silné podrážky také způsobují častější nárazy patou, což může zvýšit dopad na kolena a horní část těla.

Přechod na tenké podrážky může sice zpočátku způsobit, že vás chodidla a plosky budou bolet více než obvykle, ale do budoucna ho nejen vaše nohy ocení. Důležitý je ale pomalý, opatrný přechod a dobrá kondice nohou. Hlavní je poslouchat své tělo. Vyrazte nejdříve na krátkou procházku a postupně čas strávený v přírodě prodlužujte. Chůze by měla být vždy příjemná, nechoďte přes bolest. Jakmile si na obuv s tenkou podrážkou zvyknete, není problém vyrazit na jakoukoliv túru.

Barefoot boty jako řešení

Jak už jsme zmínili, běžné pohorky bývají většinou těžké, pevné a až příliš chodidlo omezují. To při několikahodinové túře může znamenat otlaky, puchýře a hlavně zkazit celkový zážitek z výletu. "Barefoot outdoorové boty fungují na přesně opačném principu. Hlavním faktorem při jejich výrobě je pohodlí, flexibilita a snaha zajistit co možná nejpřirozenější pohyb a funkci svalů," popisuje Čermáková a dodává: "Bosé boty, které jsou i velmi lehké, tak nohu nijak neomezují a dopřávají jí dostatek prostoru, k čemuž jim pomáhají především dva prvky. Prvním z nich je široká špička, která respektuje přirozený tvar chodidla, druhým je nulový výškový rozdíl mezi patou a špičkou a absence podpory nožní klenby. Díky tomu chodidlo zapojuje rovnoměrně svaly, vazy a šlachy a váš krok v rozmanitém terénu tak bude jistější a stabilnější."