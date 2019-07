Kraj hodlá restaurovat vzácná Egerlandská kamna

Karlovarský kraj bude restaurovat takzvaná Egerlandská kamna. Vzácná kachlová kamna s národopisnými motivy z Poohří vytvořil krásenský výtvarník Willi Russ a nyní jsou umístěna na chebském hradě. Podle náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje Daniely Seifertové (ANO) by kamna měla po obnově získat důstojnější umístění.

"My jsme, jako Karlovarský kraj, vyhráli asi tříletý soudní spor o kamna. Podle mého názoru je nutné, abychom se o ta kamna dál postarali, to znamená zrestaurovali je a následně někde vystavili. To bychom rádi během podzimu, a až se otevře v příštím roce po rekonstrukci chebské muzeum, tak bychom je tam vystavili," řekla Seifertová.

O kamna se soudil kraj s městem Loket, které si je nárokovalo jako součást sbírek loketského hradu. Jenže město u soudu neuspělo.

Kraj nyní vyčlenil na restaurování 1,2 milionu korun. Podle Seifertové bude ale záležet na tom, jestli se podaří dojednat restaurátora, který by byl schopen kamna opravit. Odborníků je totiž málo. Náměstkyně ale věří, že se to do znovuotevření chebského muzea, které je plánované na jaro příštího roku, stihne.