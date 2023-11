Motiv ústřice je hlavní inspirací limitované kolekce dek, koberců a svetrů z prémiové merino vlny

Hlavní inspirací pro limitovanou kolekci, kterou ve spolupráci vytvořili firmy Merino.live a Můjkoberec.cz, je motiv ústřice. Čtyři designy prémiových svetrů z merino vlny tentokrát navíc doplňuje ústřicová deka a koberec. Idea makerem a designerem je Dana Nerudová, která přináší nový koncept propojování jídla s uměním. Motiv ústřice kulturou prostupuje v mnoha metaforách i asociacích. Je symbolem inspirace a všeho, co nám život nabízí k prožití a objevení.



Ústřice je o odvaze žít naplno. Také v gastronomii ústřice není přístupná každému. Ať už je to pro svou skořápku, kterou musíte překonat ostrým nožem i silou nebo pro svou nepodbízivou konzistenci. Ústřice je také objektem kontrastu mezi svojí schránkou, která působí velmi hrubě, neživě a chladně a krásou perly ukryté v lůžku chuťové rafinovanosti. "Měla jsem v hlavě více motivů, nakonec ale vyhrály ústřice. Jsou fascinující vizuálně, gastronomicky ale také kulturně. Nesou kolem sebe auru přepychu, ale přitom jsou samy o sobě velmi prosté a surové. Baví mě i to, že polarizují svět. Někdo je miluje, někdo nenávidí. Také to, jak jsou navenek "punkové" a uvnitř tak něžné," komentuje svou práci Nerudová.

Pro více smyslovou fascinaci tímto tvorem vznikla kolekce OYSTER, která ústřici zpracovává ve 4 designech a vizuálních přístupech. Ty jsou potom navržené v různých barevných provedeních, dámských i pánských variantách a jedné variantě unisex. Kolekce svetrů je tentokrát obohacena o interiérové doplňky - koberec a deku OYSTER. "Mám ráda místo ve Francii u Arcachonského zálivu. Je to ústřicový ráj kde se dá celý den procházet po vesničce kolem zálivu a ochutnávat od místních ty nejčerstvější ústřice. Ke každému motivu jsem proto přistoupila úplně jinak, takže ta kolekce je hodně stylově rozmanitá, nejvíce se těším na koberec a deku, které budou mít v limitované kolekci svou premiéru," dodává Nerudová.