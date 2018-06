Návrhářka Petra Ptáčková vytvořila módní kolekci z odpadu

Jakmile světelné reklamní bannery přestanou být aktuální, firmy je nemilosrdně vyhodí. Původem česká a nyní silná globální společnost EYELEVEL se ale rozhodla s tím něco udělat. Oslovila proto návrhářku Petru Ptáčkovou a společně dokázali tento odpadní materiál využít jako základ pro její novou kolekci.



Protože i EYELEVEL a jeho klienti vyprodukují spoustu odpadu, rozhodli se zástupci firmy přijít s dalším inovativním řešením, které se týká právě použitých světelných reklamních bannerů. "Životnost tohoto materiálu bývá často omezená na jedinou sezónu, po níž je nahrazen novou kampaní. To jsme chtěli změnit, protože téměř všechny ostatní materiály používané při výrobě reklamních nosičů jsme dokázali nahradit recyklovatelnými a FSC certifikovanými, nicméně u banneru to díky specifickému použití a výrazným investicí do hardwaru nešlo. Jsem rád, že se nám podařilo najít cestu, jak dát i bannerům nový život místo toho, abychom je vyhodili," řekl generální ředitel společnosti EYELEVEL Petr Blabla.



S touto vizí oslovili českou návrhářku Petru Ptáčkovou, která zmíněnou "bannerovinu" využila při tvorbě své nové kolekce na podzim a zimu 2018. Ta zahrnuje například bundy, které se zároveň dají přeměnit v batoh.



"Během své práce a studií jsem navštívila spoustu různých manufaktur a viděla, jak vypadá šetrný přístup k výrobě oblečení, ale také to, kolik se jinde vyhodí materiálu, kolik vzniká odpadu a jak se často nedbá na žádnou etiku. Těší mě, že můžu být součástí projektu, který dává smysl," říká návrhářka Petra Ptáčková.



Co s odpadem z odpadu?



Během výroby této kolekce se myslelo také na co nejefektivnější využití plátna, tedy aby z něj nezbyl téměř žádný odpad. Z drobných odstřižků se pak vyrobila ještě pouzdra na doklady či větší na dokumenty. I velmi malý odstřižek si našel své uplatnění - v chráněné dílně CEDR z něj udělali jezdce na zip pro vak na lyže.

Co je to za materiál?



Jedná se o textilní plátna ze stoprocentního polyesteru, potištěná barevnými motivy. Pro tisk se používá především technologie sublimačního a UV tisku nebo také latexové inkousty. Jde o odolný materiál, který se používá především do takzvaných lightboxů, tedy světelných rámů, výloh a dalších reklamních poutačů. Jen za rok 2017 odeslal EYELEVEL do obchodů a na výstavy celkem 12 500 m2 bannerových pláten, což zhruba odpovídá rozloze dvou a půl fotbalových hřišť.



Inspirovat ostatní



"Věřím, že právě zdánlivé drobnosti dávají práci vyšší smysl. Touto iniciativou chceme nejen ulehčit životnímu prostředí, ale snažíme se celou iniciativou inspirovat veřejnost i koncové zákazníky našich klientů, kteří svými nároky a preferencemi vytvářejí poptávku na globální značky udávající trendy, a tím mohou měnit náš svět k lepšímu," říká Blabla.



Společně s Petrou Ptáčkovou jsou přesvědčeni, že nejde jen o jednorázovou akci, ale že se materiál skutečně začne využívat plošně, například na výrobu nákupních tašek. Zmíněná kolekce bund a batohů na příští sezónu bude k dostání i pro koncové zákazníky. Návrhářka navíc slibuje, že než půjde kolekce do prodeje, rozšíří ji o několik dalších kousků.