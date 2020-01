Nominaci na designové ceny mají desítky tvůrců

Šanci získat ocenění za nejlepší design za uplynulý rok má 84 autorů v osmi kategoriích. Nominace nabízejí průřez nejzdařilejšími výrobky za uplynulý rok od nábytku, hraček, bytových doplňků až po novou písmovou rodinu nebo interaktivní učebnici na tablet. Vyhlašování vítězů v čele s Grand designérem roku se uskuteční 24. března v Hudebním divadle Karlín. Za pořadatele to sdělila Barbora Švehlová.

Finalisté letošního ročníku budou odhaleni na vernisáži výstavy Best of: 2019 v Galerii České spořitelny, která 14. ročník cen doprovodí. Veřejnost se bude moci seznámit s finálovými pracemi napříč obory produktový a módní design, šperk, fotografie, grafický design a ilustrace od 6. března do 3. května 2020. Mezi letošními nominovanými jsou vedle stálic oboru i zcela nová jména. Jsou mezi nimi třeba Luisa Bělohlávková s kolekcí porcelánu Večeře nebo Vít Škop za interaktivní učebnici fyziky pracující s rozšířenou realitou. Úspěch zaznamenal letos také Jiří Krejčiřík s kolekcí skleněných váz a stoly Eclectisism.

Hlavním vítězem cen Czech Grand Design 2018 se před rokem stala módní návrhářka Tereza Rosalie Kladošová. Držitel titulu Grand designér roku vždy navrhuje podobu ocenění pro další ročník. Podoba trofeje zatím známá není.

Vítěze cen Czech Grand design vybírá Akademie designu ČR ve tříkolovém hlasování. Pro rok 2019 přijalo členství 54 osobností z řad českých i zahraničních kurátorů, galeristů, šéfredaktorů, novinářů a teoretiků designu. Nejlepší projekty se volí ve tříkolovém hlasování s účastí porot v odborných kategoriích. Absolutním vítězem je pak Grand designér roku zvolený napříč všemi kategoriemi.