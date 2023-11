Pozvedněte svůj styl - dokonalý průvodce pánskými doplňky

Máte na sobě stylový outfit, ale stále máte pocit, že to tak nějak není ono? Možná chybí jenom drobnost! Velmi často je tento pocit zapříčiněný nevhodnými, nebo dokonce vůbec žádnými doplňky. Pojďte se podívat, jak je správně používat a vypadat vždy dokonale stylově!

Pánský doplňkový základ

Když se řekne doplňky, málokdo si uvědomuje, co vše mezi ně může patřit. Možností je nespočet, pojďme se alespoň pokusit některé z nich pojmenovat a podívat se na to, jak je správně kombinovat. Mezi pánské módní doplňky jednoznačně patří:

obuv

pásek

šle, kšandy

šátek

klobouk, čepice

šperky

peněženka

pouzdro na mobilní telefon

aktovka na notebook, pánská taška, kufr

pouzdro na kreditní karty.

Mezi naprostý základ může u každého muže patřit něco trochu jiného. Záleží na vašem vkusu a stylu. Téměř pro každého je to ale jednoznačně obuv, pásek a kvalitní pánská kožená peněženka. Tyto doplňky najdete ve skříni snad úplně každého!

U mužských módních doplňků často nemusí jít o barevné sladění nebo styl jednotlivých komponent. Hlavním ukazatelem je v tomto případě jednoznačně kvalita! Kvalitní materiály, skvělé zpracování a ladění do základních barev je například v případě bot, pásku nebo třeba peněženky naprostý základ. Pokud zvolíte kůži, rozhodně nemůžete šlápnout vedle. Stejně tak, když bude nositelkou základních barev - černé, tmavě modré nebo třeba přírodní hnědé. Tyto odstíny se hodí prakticky ke všemu a vám ulehčí práci s tím, k čemu tyto doplňky nosit.

Typem konkrétního doplňku pak můžete dát průchod své osobitosti. Potrpíte si na klasiku? Jednobarevné varianty pro vás budou to pravé. Milujete originalitu? Pak sáhněte po výstřednějších modelech a udělejte z nich pomyslnou třešničku na dortu u vašeho outfitu. Kostkované modely, zářivé barvy nebo třeba kovaná loga. To bude to pravé pro vás. Velká část doplňků se také rovnou prodává v sadách. Díky tomu si můžete být jistí, že budete vždy dokonale ladit!

Popusťte uzdu fantazii

Od kvalitního základu se pak můžete libovolně odrazit. Velkým hitem posledních let jsou klobouky. Platí u nich to samé, jako u základních doplňků - kvalitu zkrátka nemůžete jen tak pustit ze zřetele! Ať už zvolíte širokou nebo úzkou krempu, bekovku, baret nebo třeba obyčejnou čepici, pokrývka hlavy vám rozhodně teď na podzim a v zimě přijde vhod! Největší službu vám opět udělají základní barvy, které jednoduše zkombinujete se zbytkem vašeho outfitu.

Cestujete? Pak se váš výčet doplňků neobejde bez cestovního kufru. Při jeho výběru myslete zejména na to, co od něj očekáváte! Kolik si toho s sebou obvykle balíte, jakým dopravním prostředkem nejčastěji jezdíte. I taková maličkost jako je třeba originální potisk nebo barva vám mohou usnadnit vyzvednutí zavazadla po příletu letadla. A na kolečkách se vám samozřejmě bude převážet mnohem lépe! Dokonalý výběr kufrů pro vaše cesty najdete na https://eobuv.cz/c/doplnky/kufry.

Vidíte, že vybrat ty správné doplňky pro oživení vašeho stávajícího outfitu není rozhodně žádná věda! Zapamatujte si tři základní pravidla, která vám to usnadní: základní barvy, kvalitní materiály a trocha osobitosti. S tím nemůžete šlápnout vedle!