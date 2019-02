Proč nosil Lagerfeld rukavice? Stála za tím jeho matka

Nedávno zesnulý módní návrhář z Hamburku navždy zůstane v paměti lidí jako TEN "muž s bílými vlasy, neprůhlednými černými brýlemi a rukavicemi". Nejvíce si oblíbil bezprstou verzi koženého doplňku. Je skoro nemožné najít na fotkách Karla Lagerfelda s holýma rukama. Bez rukavic nedal ani ránu, ať už byla zima, nebo léto. Staly se jeho nedílnou součástí. Nešlo však jen o módní výstřelek, Karl měl své důvody.

V roce 2012 se v rozhovoru pro časopis M Magazine o své lásce ke koženému módnímu doplňku rozpovídal. Proč je tedy tak důsledně nosil? Jedním z důvodů byl optický efekt. Nošení rukavic dělá vaši paži delší, tvrdil návrhář. " A víte, co znamená ve francouzštině mít dlouhou paži? Znamená to, že jste vlivná osoba!" prohlásil.

Ačkoli by se zdálo, že nošení rukavic omezuje pohyb rukou, byl Lagerfeld důkazem opaku. Právě bezprstová verze ho nijak při načrtání návrhů neomezovala.

Nicméně jedním z hlavních důvodů nošení rukavic byla estetická stránka věci. Už odmalička mu matka tloukla do hlavy, že nemá krásné ruce, a on tomu uvěřil. Rukavicemi tedy zakrýval svůj údajný "handicap". "Když mi bylo 14 let, chtěl jsem kouřit, protože jsem chtěl vypadat dospělý. Matka mi však řekla, že bych to neměl dělat. Nemám prý moc hezké ruce, a při kouření bych je tak dával na odiv."

Německá ikona módní průmyslu zemřela 19. února ve věku 85 let.