Tři trendy zimních bund pro ženy, které byste měly vyzkoušet právě teď!

Zima je v plném proudu a vy ještě nemáte koupenou trendy bundu? Nezoufejte. Na následujících řádcích si na zimní bundy posvítíme pěkně zblízka. Čtěte a vyberte si outfit podle svého gusta z naší nabídky i vy!

Dámská bunda s chlupatým límcem? Výborná volba do mrazivého počasí

Zimní bunda s chlupatým límcem je naprostým hitem této sezony. Skvělé jsou kousky s kapucí, která plní estetický i funkční prvek. Vítr a mráz nebudou mít šanci. Ženy si oblíbily bundy s chlupatým límcem i proto, že je mohou kombinovat s dalšími chundelatými prvky v outfitu. Skvěle působí bunda s chlupatým límcem kombinovaná s chlupatými rukavicemi nebo s čepicí, která disponuje módní chlupatou bambulí. Pokud chcete, aby byl váš outfit vyšperkovaný do posledního malého detailu, doplňte váš outfit i o boty s chundelatými prvky. Takto postavený outfit nebude mít daleko k dokonalosti. Chlupaté dámské zimní bundy můžete sladit i s vašimi džíny nebo se šaty. Slušet vám to bude i v kombinaci s legínami a se sukněmi. Fantazii se meze nekladou.

Sportovní zimní oversize bunda s funkční membránou? Pro sportovce jako stvořená!

Prodloužené bundy by neměly chybět v šatníku moderní ženy. Ale pozor. Oversize střih je vhodný zejména pro ženy s vyšší postavou. Dámy s nižší postavou by zbytečně zkracoval. Sportovní kousky by pak měly mít i kvalitní funkční membránu. Ta by měla vhodně odvést pot od těla a také by měla zaručit prodyšnost. Díky kvalitní membráně tak budete v suchu a v teple za každého počasí. Sportovní modely zimních bund by pak měly být i voděodolné a větruvzdorné. Oversize bundu mohou dámy kombinovat s cargo kalhotami s praktickými kapsami, ale i s funkčními legínami, nebo dokonce i s džíny. Zadejte do svých prohlížečů slovní spojení dámské džíny-nabídka a vybírejte si z trendy modelů riflí s vysokým pasem. Vzít si k nim pak můžete i turistický batoh nebo sportovní tašku přes rameno. Na sport si vždy vybírejte zimní bundu s kapucí. Dobré jsou i ty modely, které disponují reflexními prvky. S těmi budete na svahu i při výšlapu na horu nepřehlédnutelné. Zaměříme-li se na módní barvy pro letošní sezonu, budou v kurzu ty přírodní a pastelové. Modrá, zelená i hnědá dámská oversize bunda tak bude dobrým řešením i pro vás. Samozřejmě se nemusíte vyhýbat ani černé a bílé klasice. Černá ani bílá z módy nevychází.

Elegantní dámská zimní bunda s třpytivými detaily? Skvělá volba na společenské události

Do společenských outfitů se skvěle hodí dámské zimní bundy s třpytivými prvky. Ty ženy s oblibou kombinují i se svými zlatými nebo se stříbrnými šperky. Může se jednat o hodinky, prsteny, náramky, ale i o náušnice a o řetízky. K elegantní dámské zimní bundě s lesklými prvky pak můžete přidat i kabelku s blyštivým řetízkem. Tyto zimní bundy můžete nosit nejen ke kalhotám a k legínám, ale i k šatům a k sukním. Na pracoviště si můžete obléci např. pouzdrovou sukni a doplnit ji bundou s lesklými knoflíky, kterou doladíte kabelkou se zlatým řetízkem. K outfitu si můžete vzít i svetr. Pokud nevíte, jaký model zvolit, koukněte i na následující článek: Jak nosit svetr a vypadat stylově? Objevte x trendy outfitů připravených našimi stylisty. Bundu s třpytivými prvky můžete obléci na oslavu narozenin, na promoce, ale i na svatbu nebo na křtiny.