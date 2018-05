Většina lidí chce tetování jako ozdobu, míní tatérka Terka

Většina lidí chce tetování jako ozdobu, málo z nich si nechá udělat tetování se skrytým významem, míní tatérka Terka z pražského studia Magic Tattoo. Populárním technikou je podle ní v poslední době dotwork, kdy je tetování nebo jeho části složené z teček. Přibývají také lidé, kteří chtějí barevné tetování.

"Dřív se lidi barev báli, taky nebyly úplně kvalitní a tolik nevydržely. Ale teď do nich hodně jdou, hlavně ženy," řekla Terka, která se specializuje na motivy květin, mandaly a tzv. watercolor tetování, tedy tetování, jež vypadá, jako by bylo namalované vodovými barvami.

Ustupuje naopak ornamentální styl tribal, který byl rozšířený v 90. letech. "Teď chodí lidi hodně s tím, že chtějí tribal překrýt," řekla Terka. Dříve se také lidé nechávali tetovat na ramena, i tento trend podle tatérky ustupuje. "Vývoj technologie umožňuje mnohem jemnější práci," řekla.

"Mnohem víc si chtějí nechal udělat tetování na místo, kde je hned vidět, třeba na obličej nebo na krk. Často přijde kluk do studia, nemá žádnou kérku a chce tetování hned na hřbet ruky. My se jim to samozřejmě snažíme rozmluvit, protože je pořád netolerance v práci," řekla Terka. Přístup zaměstnavatelů se ale podle ní stále zlepšuje.

Nejčastěji k Terce do studia chodí lidé od 18 do 35 let. Má ale i klienty, kterým je přes šedesát let. "Máme jednoho pána, který je v důchodu a chodí k nám. Začal předloni a už je skoro celý potetovaný, ten má rád trochu drsnější motivy, jako lebky. A minulý týden jsme tetovali paní, a ta chtěla naopak jemnější věci, andílka a tak," dodala.