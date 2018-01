Výstava se věnuje historii, podobě i důvodu vzniku paneláků

Plány, modely, dobové fotografie, exponáty bytových doplňků i typická prostředí obývacích pokojů a dalších místností připomínají na výstavě dobu stavby panelových sídlišť. Pro diváky bude od čtvrtka přístupná v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a zabývá se historií paneláků od 40. let až do útlumu jejich výstavby s koncem socialismu v Československu.

Autoři výstavy sáhli i při její instalaci k prefabrikovaným dílům, které tvoří podstavce vitrín s exponáty. Zdůrazňují tak neopakovatelnou a ubíjející stejnost, monotónnost a stereotyp, které především mají někdejší obyvatelé paneláků s tímto druhem bydlení spojenou.

Výstava Bydliště: panelové sídliště - Plány, realizace, bydlení 1945-1989 potrvá do 20. května. Podle autorů chce přiblížit historii vybraných sídlišť v ČR a společenské, politické, kulturní a ekonomické souvislosti, jež jejich vznik doprovázely. Vychází z pětiletého výzkumu, který se věnoval 73 českým sídlištím především z uměleckohistorického hlediska, věnoval se jejich architektuře a urbanismu, demografickým charakteristikám obyvatel a možnostem památkové ochrany.

Vedoucí projektu Lucie Skřivánková již dříve řekla, že výzkum ukázal, že všechna sídliště nejsou stejná, nemusí to být nutně monotónní shluky budov, mají svou minulost, současnost i budoucnost a často za nimi stojí konkrétní autorský záměr. V rámci výzkumu vznikla i nová periodizace sídlišť, s níž se pracuje i na výstavě a každý časový úsek má svou část expozice.

Počátky sídlišť klade už do 40. let. Takzvaná protosídliště byla ještě stavěná zděnou technologií, ale využívala prefabrikované prvky a principy funkcionalistického urbanismu. Socialistický realismus v 50. letech přinesl první panelové domy s historizujícími fasádami. Pionýrská fáze (přelom 50. a 60. let) byla ve znamení experimentů s technologiemi, které vyústily v první celostátně rozšířené konstrukční systémy. V takzvané krásné fázi 60. let vznikly architektonicky i urbanisticky nejzdařilejší soubory s širokým spektrem občanské vybavenosti a obytnými kvalitami veřejného prostoru, uvedla Skřivánková.

Během normalizace v 70. letech byla architektura ve vleku požadavků na kvantitu a finanční úspory. Poslední fáze postmodernistických sídlišť (80. léta) zase vyrostla z kritiky nelidského prostředí obřích obytných souborů předcházející etapy.

K výstavě je připraven cyklus přednášek, který blíže představí konkrétní příklady panelových sídlišť, workshopy pro veřejnost a komentované prohlídky výstavy. Další podrobnosti jsou na webu muzea a projektu.