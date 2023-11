Z pochmurné podzimní nálady vás vytáhnou koloběžky Yedoo. Od 10. listopadu jsou v akční slevě.

Nenechte se zastavit podzimním chladem ani prvními sněhovými vločkami. S koloběžkami Yedoo Trexx a Yedoo Trexx Disc bude každý den, jakkoli podmračený, tím ideálním časem pro výlet - do přírody i města.

Proč jezdit na koloběžce?

Ježdění na koloběžce není jen zábava, ale také skvělý způsob, jak se udržet ve formě. Posílíte svaly, imunitu, zlepšíte si kondici i pohybovou koordinaci, a to vše s minimálním dopadem na klouby. Při jízdě navíc neprochladnete, tak jako na kole, ani se nezpotíte, tak jako při běhu.

Koloběžka se stane vaším spolehlivým partnerem na cestě za zdravím a lepším životním stylem. A co je nejlepší? Jde o ekologický způsob dopravy, se kterým v dopravní zácpě rozhodně neuvíznete.

Proč se i v zimě hýbat radši venku?

Pohyb na čerstvém vzduchu má nesporné zdravotní výhody. Zvyšuje odolnost sliznic dýchacího systému, podporuje tvorbu hlenu, který funguje jako ochranná bariéra proti virům a dalším patogenům. Naopak, suchý a teplý vzduch v interiéru může vaši imunitu oslabit.

Na podzimní a zimní jízdy doporučujeme koloběžky Yedoo Trexx a Yedoo Trexx Disc, které se vypořádají i s náročnějším terénem, a poradí si v mokru i blátě.

Koloběžka Yedoo Trexx Disc má kotoučové brzdy, které vám poskytnou potřebnou jistotu i při sjezdech a jízdě v terénu. Potěší vás také svou vysokou nosností (až 150 kg) a denní dojezdovou vzdáleností, která dosahuje až 100 km. Kola s průměrem 26"/20" a širokými pneumatikami lehce odvalují a zvládnou jízdu i mimo zajeté cesty.

Koloběžka Yedoo Trexx, která má lehký, optimálně tuhý hliníkový rám, váží jen 7,8 kg. Pochlubit se může nosností až 130 kg a denní dojezdovou vzdáleností až 100 km - proto se s ní nemusíte bát vyrazit v plné polní na delší víkendová dobrodružství. Její kola 26"/20" se širšími pneumatikami a speciální protiprůrazovou vrstvou z kevlaru zvládnou každý povrch.

Recenze a zkušenosti koloběžkářů

Kateřina (recenze z Heuréka): "Skvělá koloběžka, chtěla jsem nějakou, za kterou si připlatím, ale pak nebudu plakat, že s ní nemůžu jet na výlet se psem klusajícím vedle mě, nebo vyrazit do kamenitého terénu. Trexx je fakt T-rex. Je super, čuba u něj běží krásně a navíc jsem s ním za deště sjela i polňačku plnou šutrů. Parádní kolobka a to, že ji zvednu a prakticky přehodím přes plot, je luxus. Její nízká váha na mě fakt udělala dojem."

Anonymní uživatel (recenze ze Zboží): "Lehká, přizpůsobivá terénu, jede krásně. Zatím 2 jízdy, silnice a polní cesty - 26 km a vážně super!!! Ale je to opravdu makačka :-). Ještě dokoupit příslušenství - stojánek, blatníky, držák na pití atd. a už se těším na prázdniny, jak budu jezdit. Doporučuji!!!"

A teď se slevou!

Nenechte si ujít nadcházející 25% slevovou akci, která platí pro obě koloběžky Trexx, a to od 10. do 26. listopadu. Viz e-shop výrobce Yedoo.

Kromě Trexxe ve slevě najdete i menší koloběžky z řady Steel a také koloběžky pro děti. Mrkněte se na další informace.

Tak nečekejte, než vám dobrodružství uteče před nosem. Vyberte si svou koloběžku a hurá na vzduch! Ať už jste začátečník nebo zkušený koloběžkář, s koloběžkami Yedoo zažijete jízdu, na kterou jen tak nezapomenete.