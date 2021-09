Musí být vždy hranaté. Víte, jaké další mýty kolují o vchodových dveřích?

Klasické, moderní, ale i atypické - tedy takové, které na světě existují jen v jednom jediném provedení. Mohou být dřevěné, hliníkové, plastové či se skleněnou povrchovou deskou. Při výběru máte téměř neomezené možnosti volby barevného provedení či nejrůznějších dekorů od dřeva přes kámen. Tak různé mohou být vchodové dveře. A stejně tolik, kolik je možností provedení něčeho tak "obyčejného" jako dveře, je i mýtů, které o nich kolují. Vyvracíme pro vás ty nejčastější.

1. Bezpečnost a design nejdou dohromady

Myslíte si, že při výběru vchodových dveří musíte vybírat mezi funkčností a hezkým vzhledem? Nemusíte! Stylové dveře mohou být rozhodně i bezpečnostní a na vzhledu to nebude vůbec poznat. Představu tlustých a těžkých bezpečnostních dveří, jak si je mnozí z nás představujeme, u vchodových dveřích z profilových systémů pro rodinné domy rozhodně nehledejme. Dobrou zprávou je i to, že cenový rozdíl mezi dveřmi klasickými a bezpečnostními v dnešní době už také není velký. Navíc při sjednávání pojištění vám dveře s bezpečnostní certifikátem nějakou tu korunu ušetří.

2. Mně nemají co ukrást, stačí mi obyčejné dveře

Nemusíte mít doma zrovna zlatý poklad či obrazy od Pabla Picassa nebo Františka Kupky. Váš domov by měl být vždy bezpečným místem. "Pocit bezpečí potřebujeme všichni, i když si to třeba nemyslíme. Naše tělo vše podprahově vnímá a potřebuje kvalitní odpočinek a regeneraci. V okamžiku, kdy něco za dveřmi zašustí a my jsme najednou v napětí, je to špatně. Tělo reaguje i na tyto drobné detaily, a je tak neustále v napětí. Mnozí z nás to nevnímají a diví se, že jsou neustále unavení nebo nemocní. Příčinou psychické i fyzické nepohody bývá často nedostatek odpočinku či stres, a to klidně i ten podprahový, " vysvětluje psycholožka Jana Zlámalová.

3. Nejlepší ochranu poskytuje bezpečnostní třída 1

"Jednička" je vždycky nejlepší. Ve škole určitě. U dveří je to ale trochu jinak. První rozdíl je, že školní stupnice má známek pět, bezpečnostních tříd je celkem šest (RC1-RC6) a platí zde to, že čím vyšší číslo je, tím lepší je odolnost dveří. Vchodové dveře se v základní verzi skládají z rámu křídla, výplně, zárubně, kování a zámku. Všechny součásti by měly být v souladu a kvalitně vyrobené. "Bezpečnostní třída u vchodových dveří nám značí, do jaké míry jsou konkrétní dveře schopné odolávat soustředěné snaze o jejich překonání, tedy co všechno prvky bezpečnosti musí vydržet," říká Stanislav Obyt, obchodní ředitel společnosti VP trend, tradičního českého výrobce dveřních výplní. Pro běžnou rodinnou stavbu bohatě postačí dveřní výplně třídy RC2, kterou často doporučují i architekti a rády vidí pojišťovny, v případě zámku volte bezpečnostní třídu stejnou nebo o jednu vyšší.

4. Plast je levný materiál a plastové dveře nic nevydrží

Není plast jako plast. Nejčastěji se při výběru dveřních výplní setkáváme s plastovými ABS a HPL. Vstupní dveře z plastu jsou nejdostupnější variantou, jsou odolné a nenáročné na údržbu. Nevýhodou je jejich nižší stabilita oproti hliníku, ale jsou ideální pro běžného uživatele a lze je dodat i v bezpečnostním provedení.

5. Dveře s prosklením jsou nepraktické, protože je do domu vidět a nejsou bezpečné

Prosklení u vchodových dveří je naopak velmi přínosné. Do domu tak dostanete více světla a opticky zvětšíte a odlehčíte prostor a dodáte vašemu domu i stylový vzhled. A že vám všichni kolemjdoucí uvidí do předsíně a vy tam přijdete o soukromí? To určitě nehrozí. Čiré průhledné sklo, jako u oken, do vchodových dveří většinou nepatří. Výrobci dveří vám nabídnou řadu možností - od skel ornamentálních, pískovaných, vitrážových až po skla zrcadlová.

A dokonce i dveře s prosklením mohou být díky nepatrné úpravě ve výrobě bezpečnostní a splňovat všechny požadované normy.

6. Vchodové dveře se vyrábějí jen v jedné velikosti a tvaru

Znáte tu hádanku? "Čtyři rohy, žádné nohy. Co je to? Dveře!" Většinou to tedy platí, ale nemusí vždy. "Dnes se dá udělat téměř cokoliv a na trhu existují firmy, které vám dveře vyrobí podle vašich představ a přání. Klidně i dveře kulaté či oválné. Nicméně je nutné počítat s poměrně zásadním navýšením ceny oproti standardním dveřím," vysvětluje Stanislav Obyt, obchodní ředitel společnosti VP trend.