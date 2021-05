Na co si dát pozor před nástupem prvňáčka do školy

Čím dál více rodičů dbá na to, aby jejich děti uměly ještě před nástupem do školy abecedu, dokázaly alespoň do pěti počítat a v ideálním případě znaly některá slovíčka z angličtiny. Tedy všechny znalosti a dovednosti, které by se dítě postupem času naučilo ve škole. Na úkor toho navíc často ignorují základní návyky, které by si měli předškoláci osvojit ještě v mateřské školce, protože v první třídě už na jejich získávání není prostor.

Věděli jste, že s nesprávným držením pera či tužky bojuje téměř polovina předškoláků? K tomu se přidávají i špatné návyky při sezení za psacím stolem, později v lavici. Tato alarmující zjištění potvrzují speciální pedagogové, kteří se věnují problematice jako je ergonomie psaní a grafomotorika. "Při psaní a kreslení se zapojuje až 200 svalů lidského těla, přičemž ruka je propojená s orofaciální oblastí, což znamená, že to, jak dítě drží psací potřeby přímo ovlivňuje jeho řečové schopnosti a celkový výraz tváře. Ruka, která není uvolněná, ale napjatá, způsobuje ztuhnutí čelisti a jazyka, což má potom vliv na výrazné zpomalení myšlenkových procesů. To se může následně odrazit na celkovém školním prospěchu", vysvětluje speciální pedagožka Světlana Drábová.

Kdy je ten správný čas?

I přestože je vývoj každého dítěte individuální, většina dětí si začíná fixovat pastelky v ruce, když vrší třetí až čtvrtý rok. V tomto věku by rodiče měli začít dávat pozor a směřovat svoje děti ke správnému úchopu. Je mnohem těžší nesprávný úchop později ve škole odstranit, než od začátku děti naučit, jak správně psací potřeby držet. Proto své děti pozorujte a zeptejte se i ve školce, jaký mají vztah ke kreslení a na celkovou úroveň grafomotoriky.

Hrajte si

Při psaní či kreslení provádíme pohyby, které podléhají koordinaci rukou a očí. S vývojem grafomotoriky se tato koordinace zdokonaluje, čímž umožňuje dítěti spontánní grafický projev a později i psaní. Proto, aby se grafomotorika vyvíjela správně, je velmi důležitá koordinace rukou a tedy jemná motorika, která se dá s dětmi jednoduše trénovat různými hrami. Skládejte puzzle, společně vystřihujte obrázky, hrajte se s legem, postavte hrad či věže z kostek. "Skvělou posilovnou pro dětské ručky a prsty je oblíbená plastelína. Aby mohl školák správně držet pero, musí nejprve ovládat jemné svaly v prstech a na to je plastelína ideální pomůcka. Modelování podporuje vývoj svalů v rameni, lokti a v zápěstí, které jsou pro psaní nejdůležitější ", doplňuje Drábová.

Správný styl sezení

Několik průzkumů ukázalo, že v průměru prosedíme až 10 hodin denně. Jak se naučit již v dětství správný a zdravý styl sedu, tak aby netrpěla páteř? "Nejčastější chybou jsou skrčené nohy pod sebou nebo jejich různé obtáčení kolem židle. Dále podpírání si hlavy či dokonce polehávání na stole, to akorát přispívá k tomu, že se dítě nedokáže dostatečně koncentrovat. Správný styl sedu by měl vypadat tak, že obě chodidla jsou opřené o podlahu, ruce o psací stůl a tělo je mírně nakloněné dopředu, přičemž se nedotýká hrany stolu, " vysvětluje Drábová. Pokud se ptáte, jak nejsnáze správnému sedu dopomoci, pořiďte si domů stolek a židli, které budou adekvátně věku vašeho dítěte. V dnešní době je možné zakoupit si i tzv. rostoucí nábytek, který si umíte přizpůsobit a polohovat dle potřeby.

Dětské výtvarné umění

Kreslení je pro dítě hrou, díky které napodobuje a interpretuje svět tak, jak ho vidí a vnímá. Neverbálně takto komunikuje a vyjadřuje své vlastní já. Pohyby prstů při kreslení aktivují mozkové oblasti spojené s myšlením, vyjadřováním a krátkodobou pamětí. Navíc je to první krok k přípravě na psaní. Pro správný vývoj grafomotoriky byste měli svému předškolákovi pořídit i vhodné psací potřeby. V dnešní době jsou již k dispozici i ergonomicky tvarované pastelky, tužky a pera, které byly speciálně vyvinuty pro předškoláky a děti na prvním stupni. Trojhranný tvar a neklouzavé plošky tužky EASYgraph a pastelky EASYcolors od značky STABILO intuitivně navádějí dítě ke správnému úchopu. Jsou vyvinuty extra pro praváky a speciálně pro leváky, tak aby se každému psalo či kreslilo co nejlépe.

TIP na závěr

Pokud vaše dítě stále bojuje s nesprávným držením pastelky či tužky, zkuste tento trik. Vezměte malý kousek kapesníky či menšího papírku, který dejte dítěti pod prsteníček a malíček. Do zbývajících tří prstů mu dejte tužku, která je ergonomicky vytvarována a procvičujte takto úchop se třemi prsty.