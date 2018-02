Na jihu Moravy bylo koncem loňského roku skoro padesát minipivovarů

Na jihu Moravy koncem loňského roku vařilo pivo už 49 minipivovarů. Oproti roku 2016 jich přibylo devět nových, zanikl ale minipivovar Vojáček v Hodoníně, který skončil v konkurzu. Vyplývá to z pivovarského kalendáře na letošní rok a z webu www.pivovary.info.

V Brně loni přibyly tři nové minipivovary a je jich v jihomoravské metropoli už deset. Dva z nich jsou menší - Moravia v Medlánkách má ale ambici vařit několik tisíc hektolitrů ročně a časem se přiblížit hranici průmyslového pivovaru. Třetí minipivovar se značkou Grádo přibyl loni v Tišnově. Ještě před několika lety tam přitom nebyl žádný. Loni navíc vznikl minipivovar i v Lomnici u Tišnova. Pustili se do něj manželé Pavlišovi a na minipivovar si vzali hypotéku.

"Nápad vznikl docela jednoduše. Manžel pořád dokola říkal, že jeho sen je mít minipivovar. Poslouchala jsem to docela často a v tomto baráku s takovou historií by byl hřích se do toho nepustit," uvedla Jana Pavlišová, která bydlí ve starém pivovaru, který přestal vařit za první republiky. Nový minipivovar je ve stejném areálu. První várku v Lomnici uvařili loni koncem listopadu.

Počet minipivovarů se rozrůstá také na Znojemsku, kde v minulosti působil průmyslový pivovar Hostan. Mezinárodní pivovarská skupina Heineken jej ale v roce 2009 zavřela a svou značku vaří v Brně. Toho využili někteří menší investoři a otevřeli vlastní provozovny, kterých bylo loni už sedm, včetně Moravského Krumlova.

Jednou z posledních je minipivovar v Hnanicích, který loni otevřela v obci společnost Vinice Hnanice manželů Hamzových. Ti zanedbanou hospodu na náměstí přebudovali na moderní restauraci určenou zejména pro cykloturisty. "Cestovní ruch se tu rozvíjí raketovým tempem. Jak byl region dříve zapomenutý je nyní velmi vyhledávaný," řekl Jiří Hamza.

Počet minipivovarů stále roste i v jiných regionech. Podle odhadů odborníků je jich v republice kolem 400, což potvrzuje i seznam v pivovarském kalendáři, který vydává Výzkumný ústav pivovarský a sladařský. Přesnou evidenci znesnadňují i některé takzvané létající pivovary, které si nechávají pivo vařit jinde a vydávají se za klasické kamenné provozy.