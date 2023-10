Nechte se nadchnout Dýňobraním u Drážďan s volným vstupem!

Ve Freitalu v zábavním parku Oskarshausenu mohou fanoušci barevného podzimu navštívit novou dýňovou výstavu Kürbishausen zcela zdarma až do 29. září 2023. Tato podzimní akce je poděkováním všem věrným návštěvníkům parku, ale také milovníkům podzimu, kteří by rádi využili příležitosti obdivovat ručně vyrobené originální objekty z dýní na vlastní oči a chtěli by si spestřit podzim něčím skutečně výjimečným.



Během příjemné procházky v babím létě lze pod širým nebem obdivovat metrové dýňové postavy, velkou dýňovou pyramidu, dýňové klokany, bizony, tučnáky a další elementy ze světa zvířat. Na místě také objevíte přes 99 různých jedlých i okrasných odrůd dýní různých velikostí, tvarů, barev i hmotností od malé dýně Vert-Blanc, Alladins Turban přes Blue Heaven, vtipné Trombolino neb Grizzly Bear až po obrovské tykve typu Polar Bear, Yatts Wonder, Muscade Provence a spousty dalších. Na výstavě s 15.000 vystavenými dýněmi se podíleli také místní farmáři, kteří pro zábavní park dýně vypěstovali.



Udělejte si nezapomutelný podzimní výlet s rodinou!

Výstava potrvá až do konce října 2023 a je rozhodně na co se dívat. Těšit se můžete nejen na dýňové XXL sochy a fotomotivy, ale také se inspirovat v podzimních kreativních dílnách nebo u farmářských stánků s květinami a podzimními dekoracemi či se vyřádit na 50 atrakcí uvnitř i venku pro děti i dospělé jako např. na padací věži, obřích skluzavkách, top spin lízátkové lavici, vzduchových trampolínách, tubingové dráha, ve Světě iluzí atd. Nechybí ani chutné podzimní dobroty jako je např. křupavý Flammkuchen s dýňovým chutney, pražené a zdravá dýňová semínka, bublinkové vafle se skořicí, dýňová polévka, domácí dýňové marmelády a další speciality.

Více informací a otevírací dobu najdete také na webu zábavního parku www.oskaruvsvet.cz