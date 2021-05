Nejlepší tipy, jak si doma zrychlit internetové připojení

Téměř všechny české domácnosti podle dat Českého statistického úřadu mají připojení k internetu. Takzvaně off-line jsou typicky senioři, kteří internet sami nechtějí. Podle statistiků dále žije 97 procent dětí v domácnostech s internetovým připojením. Během pandemie, kdy se děti učí distančně a rodiče často pracují doma, je rychlé připojení takříkajíc životní nutností.

Pandemie covid-19 je sice na pozvolném ústupu, ale i tak v současné době se děti stále učí on-line a mnoho rodičů pracuje z domova. To na internetové připojení klade další zvýšené nároky, protože videopřenosy (Skype, Team a podobně) a obecně přenosy videa jsou datově nejnáročnější. Když se k on-line výuce připojí dvě děti a otec či matka zasednou k on-line poradě, může to být značný nápor pro přenosovou kapacitu domácí sítě.

Domácnosti "chytají" internet v zásadě třemi způsoby. Nejčastěji je to připojením "přes dráty", kdy je největší výhodou dosahovaná rychlost stahování, respektive odesílání dat. Existuje více druhů pevných připojení - pomocí optické sítě (ta je typicky dostupná jen ve městech) nebo DSL, jenž využívá původní telefonní sítě. Pakliže je to možné, volte optickou síť, která je násobně rychlejší než starší technologie DSL.

Druhým způsobem je bezdrátové připojení, kdy se na dům umístí anténa pro příjem signálu. Třetím je pak datové připojení přes mobilní telefon. Jeho výhodou je, že jej máte dostupné kdekoliv, ovšem v oblastech se slabším pokrytím může rychlost značně kolísat. Navíc jde obvykle o nejdražší typ připojení, který se hodí, pokud jste třeba na chatě, kde jinak internet "nechytáte".

"Pevné internetové připojení zákazník získá do pěti pracovních dnů po objednání. Trendem poslední doby je připojení pomocí optického kabelu, kde lze dosáhnout rychlosti pro stahování dat až 1000 megabitů za sekundu. Nejoblíbenějším tarifem v naší síti je DSL tarif s rychlostí 50 megabitů za sekundu," uvedl Jan Schöppel, marketingový ředitel skupiny Telly, která kromě internetu zajišťuje i přenos televizního signálu a tarify pro mobilní telefony.

Zřízení internetového připojení obvykle trvá minimálně pět dní, někdy i déle. Pokud jej potřebujete okamžitě, lze to vyřešit mobilním připojením. V nouzi, třeba při výpadku signálu od vašeho operátora, je možné využít i mobilní datový tarif. Z mobilního telefonu jednoduše uděláte hotspot - novější verze operačních systémů už tuto funkci mají standardně integrovanou, případně lze stáhnout samostatnou aplikaci. Následně vytvoříte soukromé připojení se jménem (loginem) a heslem a následně se připojíte bezdrátově (notebook, tablet).

Pomůže i nový router

Co dělat když stávající připojení nestačí? Řešení je několik. Rychlost internetového připojení můžete ovlivnit i bez připlácení za rychlejší tarif. Sami můžete aktualizovat software u routeru, a pokud jde o model starší než čtyři roky, zauvažujte o jeho výměně. Kvalitní routery stojí kolem tisíce korun, díky třem až čtyřem anténám mají větší dosah i reálnou rychlost.

Velice důležité je také umístění routeru. Pro lepší šíření signálu je ideální mít toto zařízení zhruba uprostřed bytu či domu ve výšce očí. Určitě ne u země. Pozor také, aby v jeho okolí nebyly zdroje případného rušení - televizory, reproduktory, mikrovlnné trouby či další elektronika.

"Obecně platí, že čím méně překážek bude stát mezi Wi-Fi routerem/modemem a zařízením přijímajícím signál - tím lépe. Pokud využíváte internetovou TV, internetový set top box, herní konzole nebo datové mediální úložiště, tak je rozhodně lepší je mít k routeru, respektive modemu připojeno LAN kabelem," říká expert operátora Telly Jan Soukal, který má na starost připojení k internetu.

Kam si správně umístit router:

• zařízení vysílající Wi-Fi umístit do středu obydlí nebo využívaného prostoru

• pokud je to možné, tak jej umístit do výšky, kde už není tolik pevných překážek, které by mohly signál odrážet (většina zařízení má na zadní straně výlisky na zavěšení)

• umístění antén: pokud je zařízení více než dvou anténové, tak dvě krajní sklopit pod úhlem 45 stupňů a prostřední nechat vzpřímené, pokud umisťujeme pod strop, tak mírně naklopit do stran i dvouanténové zařízení

• neumisťovat jej do blízkosti mikrovlnných trub, ledniček nebo zařízeních ovládaných pomocí technologie Bluetooth

• nezavírat zařízení do skříní, elektrických rozvaděčů nebo je umísťovat pod/za pohovku, do sklepa nebo do suterénu