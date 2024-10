Nekonečná zimní zábava v údolí Stubaital

V nové zimní sezoně údolí Stubaital se svými čtyřmi lyžařskými středisky opět splní přání všech vyznavačů zimních sportů. Ski areál na Stubaiském ledovci díky své nadmořské výšce, brzkému a vydatnému sněžení a s ním spojené garanci sněhu letos zahájil provoz již 20. září. Od prosince se mohou lyžaři a snowboardisté vydat na průzkum sjezdovek ski areálu Schlick 2000 a dlouhý den na čerstvém vysokohorském vzduchu zakončit v některé z místních útulných chat. K odpočinku spojenému s občerstvením bude lákat také moderní, kompletně zrekonstruovaný Panorama Restaurant Kreuzjoch, z jehož velkoformátových oken se otevírají úchvatné panoramatické výhledy do údolí. Ski areál Elferbahnen v obci Neustift nabízí - kromě sjezdovek - tři dlouhé sáňkařské dráhy s osvětlením pro noční adrenalinové i romantické jízdy. Idylické zimní pěší stezky a mírné svahy pro děti a začátečníky najdete ve středisku Serlesbahnen v obci Mieders. Na své si však v údolí Stubaital přijdou i opravdoví fajnšmekři - ať už na sjezdovkách, nebo mimo ně.

Sport i zábava v nadmořské výšce přes 3000 metrů

Stubaiský ledovec, který je vůbec největší rakouskou ledovcovou lyžařskou oblastí, zahájil tuto zimní sezonu provoz již krátce po polovině září a na zaručenou sněhovou pokrývku bude lákat až do května. Lyžaři a snowboardisté všech výkonnostních kategorií zde mají k dispozici 33 sjezdovek o celkové délce 63 kilometrů; to vše obsluhuje 26 lanovek a vleků. Rodiče mohou pro své potomky vybírat z pestré nabídky služeb lyžařské školy BIG Family. Pro freeridery je připraven program Powder Department, pro snowboardisty a freeskiery vyhlášený snowpark Stubai Zoo. Všichni vyznavači kvalitní gastronomie se mohou těšit na unikátní kulinářské zážitky v gurmánské restauraci Schaufelspitz, kde si hosté vychutnají exkluzivní speciality v nadmořské výšce přes 3000 metrů. Tradiční tyrolské pokrmy jsou zde servírovány v moderní, rafinovanější podobě, přičemž většina z produktů používaných při jejich přípravě pochází ze Stubaiského údolí a nejbližšího okolí. Za zmínku rozhodně stojí také čerstvé dezerty, které se podávají před majestátním horským panoramatem; jsou dokonalou třešinkou na dortu po úspěšném dni na sjezdovkách.

Nová restaurace s úchvatnými panoramatickými výhledy ve ski areálu Schlick 2000

Ski areál Schlick 2000 v obci Fulpmes je splněným snem všech vyznavačů zimních sportů, kteří zde mají na výběr lyžování, snowboarding, freeriding, večerní sáňkování na osvětlené dráze, běžkování a dokonce i paragliding. Od prosince bude oblíbené lyžařské středisko v předním údolí Stubaital velmi atraktivní také pro milovníky dobré gastronomie: po rozsáhlé rekonstrukci totiž otevře své brány Panorama Restaurant Kreuzjoch. Podnik v novém hávu nabídne stylové prostředí pro celkem 200 hostů, kteří si mohou vychutnat regionální speciality venku na prosluněné terase, nebo ve vnitřní sekci s interiérem v tradiční podobě s moderními prvky. Jídla jako Tiroler Gröstl, vydatné knedlíky nebo sladké pochoutky - například voňavý jablečný závin - se připravují převážně z místních surovin. Kulinářské zážitky doplňuje nádherný výhled, který se rozprostírá od impozantního pohoří Kalkkögel přes údolí Stubaital až do údolí řeky Inn.

Útulné chaty v Neustift a Mieders

Ve ski areálu Elferbahnen v obci Neustift si na své přijdou nejen lyžaři a snowboardisté, ale také milovníci sáňkování. Po zdejších svazích se totiž vinou zasněžené a osvětlené sáňkařské dráhy, jedny z nejdelších v Tyrolsku. Jízda na sáňkách s větrem o závod patří mezi nejzábavnější zimní aktivity. Místní sáňkařské dráhy vedou kolem několika útulných horských chat, které lákají k zastávce spojené s občerstvením a zaslouženým odpočinkem. Na jídelních lístcích těchto chat figuruje tyrolský guláš, rozmanité polévky a další vydatné speciality připravované z regionálních surovin - to vše je ideální pro načerpání energie, ať už před startem jízdy na dlouhé sáňkařské dráze, nebo po ní.

Také ve středisku Serlesbahnen v Mieders najdete útulné chaty s rodinnou atmosférou a typickou tyrolskou kuchyní. Díky mírným sjezdovkám, rozsáhlé síti zimních pěších stezek a sáňkařské dráze vedoucí až do údolí je tento ski areál obzvlášť vhodný pro rodiny s menšími dětmi. Po intenzivních tréninkových jízdách na začátečnických sjezdovkách, idylické zimní túře nebo rychlých sjezdech na sáňkařské dráze si hosté mohou ve zdejších chatách vychutnat například vydatnou knedlíkovou polévku Kaspressknödel, tyrolskou slaninu nebo některé ze sladkých pokušení, jako je třeba nadýchaný císařský trhanec neboli Kaiserschmarren.

Jeden skipas - čtyři ski areály

Stubai Ski Pass zajistí milovníkům zimních sportů přístup do všech čtyř lyžařských středisek v údolí Stubaital v období od 30. 11. 2024 do 21. 4. 2025. Skipas, který lze pohodlně zakoupit online, platí automaticky ve všech zdejších areálech na dobu od čtyř dnů. Kromě perfektně upravených sjezdovek se můžete těšit na vynikající tyrolskou kuchyni v mnoha horských chatách a restauracích; zkrátka všechna sportovní i kulinářská přání budou splněna. Děti do deseti let lyžují v doprovodu platícího rodiče zdarma. A s platným skipasem jsou zdarma také skibusy pendlující mezi jednotlivými lyžařskými resorty.