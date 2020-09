Novinky na zářijový stůl

Každé roční období má něco do sebe. Každé je jedinečné svým způsobem. Stačí se jen dobře vybavit vším, co je třeba, abychom každou roční dobu aktivně a co nejlépe prožili, než nám zase uteče. Zavzpomínejte na končící léto s exotickými chutěmi, na zahradě nebo terase uspořádejte poslední grilovačku a kus té krásné české krajiny si doneste až domů.



Šťavnatá exotika

Pokud se vám stýská po mořském vánku, pálícím slunci a exotických plážích, nesmutněte. Díky novince od značky Toma si exotiku můžete užít i z pohodlí domova. Toma pomeranč-maracuja-mango vás svou chutí přenese přímo do vašeho oblíbeného exotického ráje. Šťavnatý pomeranč, voňavá maracuja a sladké mango jsou těmi nejlepšími společníky i pro ty nejmlsnější chuťové dobrodruhy. Toma je tradiční česká značka, dokonalé chuti je v jejích džusech dosaženo i bez konzervantů a umělých sladidel.

Vytuněné burger bulky

Super jemné bulky, které skvěle doladí každý burger. To je sen každého burgerového fanouška! Dopřejte si ty nejlepší Burger Bulky od Penamu. Dokonale se hodí k hovězímu dvouručáku nebo k dokřupava ugrilované vepřové krkovici. Bulku stačí rozříznout, na pár sekund položit na gril a následně už jen ladit její obsah dle fantazie a chuti strávníků; maso, omáčka, zelenina.

Kolekce Kapradí táhne do české přírody

Designérka Lenka Sárová Malíská ve své tvorbě často vychází z přírody, vnímá, co vidí kolem sebe. Pokud i vy milujete českou krajinu a tajuplné lesy, pořiďte si kousek této krásy k sobě domů. V limitované kolekci Kapradí od Studia Malíská se snoubí čisté a jednoduché tvary porcelánu s něžnými motivy kapradin. Hrneček, miska, tác i tvarově nový talíř Lea, který byl navrhnut pro českou firmu Thun 1794, jsou vyrobeny z velmi odolného karlovarského porcelánu, bez problémů se dá umývat v myčce nádobí. K dostání na www.originalniporcelan.cz.