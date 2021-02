Oslavte svoji lásku

Kalendář napovídá, že se blíží 14. únor a s ním svátek svatého Valentýna; svátek lásky a zároveň ideální příležitost pro všechny zamilované obdarovat svůj drahý protějšek. Po celém světě si lidé věnují květiny, cukrovinky či drobné dárky. Obvykle nechybí ani takzvaná valentýnka neboli speciální přání či pohled s motivem srdíčka.

Připravili jsme pro vás inspiraci na dárky pro partnera, partnerku, ale třeba i blízké v rodině.

Čas na společné zážitky

Společně strávený čas na nějakém dechberoucím místě ocení každý zamilovaný. Užijete si společný pobyt na kouzelném místě, kde vás budou hýčkat a dokonale se o vás postarají. Výběr místa navíc můžete zvolit společně! Dárkový voucher portálu Amazing Places je univerzální poukaz na ubytování s možností výběru z více než 150 kouzelných a ověřených míst v Česku. Luxusně zabalený či elektronický voucher má platnost 12 měsíců; do konce platnosti voucheru navíc stačí udělat pouze rezervaci; pobyt jako takový může proběhnout kdykoli. Vybírat můžete z dárkových poukazů libovolné hodnoty. K dostání na www.amazingplaces.cz.

Nezapomenutelný Valentýn

Zkuste svůj protějšek překvapit dárkovým voucherem na společný zážitek. Prožitek a vzpomínky na něj vaši dvojici ještě víc sblíží, a navíc si přitom můžete užít přesně to, co vás společně baví nejvíc. Zážitkové dárky pro páry můžete vybírat na adrop.cz. Ať už s vaší láskou vyletíte do oblak privátním letem v balonu, okořeníte ji adrenalinem při únikové hře, anebo se v objetí vrhnete po hlavě z věže při bungee jumpingu, či raději zůstanete u pohody a klidu v podobě čokoládové masáže nebo wellness, zážitek už vám nikdo nevezme. Je jen na vás, čím svého miláčka překvapíte. Navíc si nemusíte lámat hlavu s termínem. Stačí na webu adrop.cz zakoupit voucher, na jehož využití máte celý rok.

Dárek vyrobený z lásky

Pokud hledáte něco opravdu extra, můžete svépomocí vytvořit parádní designový dárek přesně na míru a dle vkusu vašeho protějšku! S bedničkami Buildify ze smrkového dřeva mohou nejen na Valentýna dělat zázraky i naprostí amatéři. S trochou představivosti, barvy a páru šikovných rukou lze během okamžiku vytvořit neotřelý kousek nábytku. Od konferenčního stolku přes police až třeba po televizní stěnu. Dřevěnou bednu Buildify seženete za 389 korun v prodejnách Hornbach nebo na www.hornbach.cz, kde naleznete i návody na sestavení různých kousků nábytku.

Darujete Srdce

Srdce - symbol pro lásku, odvahu, statečnost či bojovnost, známý téměř ve všech kulturách, za vás řekne vše i bez dalších slov. Studio Malíská jej nyní zpravovalo jiným, neotřelým způsobem, v originální hranaté podobě, ze které vychází půdorys vázy. Horní okraj je šikmý, srdce je tak dobře patrné i při běžném pohledu, stojí-li někde v interiéru. Váza funguje jako výrazný interiérový objekt, ale také velmi dobře plní funkci vázy. Barevné provedení ve zlaté, modré či v odlescích růžové, hladké či s reliéfy. Vyrobena z velmi odolného karlovarského porcelánu, bez problémů se dá umývat v myčce nádobí. K dostání na www.originalniporcelan.cz nebo FB studiomaliska.

Květináč pro pěstování radosti

Květinou chybu neuděláte nikdy, ale pokud máte doma vášnivého floristu, buďte o krok

napřed! Radost zaručeně uděláte květináčem Cobble, který díky nadčasovému designu perfektně zapadne do každého interiéru. Integrovaný systém měření a nalévání, se kterým je péče o zasazenou rostlinu velmi nenáročná, zajistí, že zbude více času pro vaše společné chvíle. Květináč Cobble je k dostání za 169 korun v projektových marketech Hornbach či na webových stránkách www.hornbach.cz.

Nechte svoji lásku vzkvétat

Chcete svou drahou polovičku obdarovat něčím klasickým, přesto originálním? Co takhle místo řezané květiny pořídit pestrobarevnou směs lučního kvítí FloraSelf a společně nechat svoji lásku vzkvétat? Zasaďte semínko vašeho soukromého projektu právě na den zamilovaných! Při pohledu na něj bude každý den připomínkou krásných chvil strávených dohromady. Semínka FloraSelf zakoupíte za 75 korun v prodejnách Hornbach nebo na stránkách www.hornbach.cz.