Akon bude mít vlastní město v Senegalu

Senegal povolil americkému zpěvákovi se senegalskými kořeny Akonovi, aby v zemi vybudoval vlastní město. Plány na futuristické Akon City zpěvák představil v roce 2018, podpis dohody pak oznámil na twitteru. Senegalská vláda mu pro realitní investici darovala přes 800 hektarů půdy, informoval server BBC.

Zpěvák, který se podle svých webových stránek narodil v Senegalu a do Spojených států se přestěhoval v sedmi letech, dříve vysvětlil, že město vybuduje v několika fázích v průběhu deseti let. Přesná poloha města není známa, mělo by se ale nacházet v blízkosti mezinárodního letiště, napsal magazín Billboard.

Just finalized the agreement for AKON CITY in Senegal. Looking forward to hosting you there in the future pic.twitter.com/dsoYpmjnpf