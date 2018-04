Americký fotograf připravil pro Pražany pokojíček u Rudolfina

Po několik dní bude od pondělka před pražským Rudolfinem připravený improvizovaný pokojíček, ve kterém mohou kolemjdoucí spočinout a zažít hektické místo v centru Prahy trochu jinak. Z různě nalezeného a poskládaného nábytku ho sestavil americký fotograf Justin Bettman. Svůj projekt už předvedl v New Yorku, Londýně, Berlíně či Moskvě. Své instalace nazval Set in the Street. Tu pražskou bude moci vidět a zažít do 18. dubna.

Pražané mají možnost využívat Bettmanův prostor jako místo, kde lze posedět, pracovat, načerpat atmosféru a vstoupit do pomyslného fantazijního světa, kde se dá zapomenout na rušnou realitu metropole, která je bezprostředně obklopuje, sdělila za organizátory projektu Alžběta Nollová. Ve čtvrtek 12. dubna se od 18.30 navíc uskuteční ve Sněmovní 7 workshop vedený Justinem Bettmanem na téma fotografie.

"Kromě Londýna a Berlína ještě žádné evropské město tento hezký projekt nezískalo. Byl jsem přesvědčen, že Praze by to moc slušelo. Je to velmi funkční a hravá forma, jak především Pražany upozornit na možnost nevyhazovat, ale znovu užívat," uvedl producent Petr Oplatka.

Svůj první otevřený ateliér otevřel Bettman v roce 2014 pro obyvatele New Yorku a nechal ho žít na pár dní svým vlastním životem. Fotografie pořízené návštěvníky z místa instalace se okamžitě začaly objevovat na sociálních sítích s odkazem #Setinthestreet. Těchto sdílení se objevilo najednou přes 1400 jen na Instagramu a projektu se chytila média a další městské části New Yorku. Celkově se zatím postavilo 12 ateliérů pro obyvatele měst v různých částech světa. Kromě Spojených států byl tento projekt v Londýně přímo u slavného Big Benu, v Moskvě u Divadla národů a v Berlíně u Berlínské zdi.

Vytvořené prostředí vždy nějak reaguje na své okolí. Někdy místnost vypadá jako holičský salon, kde muž čeká připravený v křesle na své pravidelné stříhaní. Jindy jde o útulnou knihovnu s ušákem a jindy třeba o vydlaždičkovanou koupelnu, kde nechybí ani vana. V Praze je umístěna instalace bytu ze začátku minulého století.

Z místa umělec pořídí dvě fotografie. Jednu, která zabírá pouze pokoj s herci, a druhou, která zabírá pokoj i vše, co se děje za postavenou stěnou (například v případě Londýna samotný Big Ben a kolemjdoucí v pozadí instalace). Poté nechává ateliér na pospas veřejného prostoru, kolemjdoucí se mohou v kulisách sami fotit a využívat celý pokoj.