Archeologové našli na Karlově Hrádku stopy pravěkého osídlení

Archeologové našli na zřícenině Karlův Hrádek, kterou před rokem 1357 založil Karel IV., pozůstatky staršího, pravděpodobně až pravěkého osídlení. Město Hluboká nad Vltavou, jíž kulturní památka patří, zde chce vybudovat archeopark a nabízet i 3D prohlídky. Informovali o tom archeolog z Jihočeské univerzity Rudolf Krajíc a hlubocký radní Jindřich Soukal (ANO).

Archeologický průzkum trval letos v září téměř deset dní. "Zjistili jsme, že pod povrchem jsou místy zachovány původní situace do průměrné hloubky asi 170 centimetrů. Vedle toho, co souvisí s existencí hradu, máme i nová, velmi zajímavá a překvapivá zjištění, která ukazují, že to tady nebylo první osídlení, že mu předcházelo nějaké starší, včetně pravděpodobně i pravěkého osídlení," řekl Krajíc.

Při průzkumu položili archeologové dvě sondy. Pod povrchem objevili zbytky zdí; mezi nálezy jsou zlomky keramiky, kovů, kostí i z pálených dřev. Průzkum, jehož náklady jsou v řádu statisíců korun, bude pokračovat příští rok. Nálezy prozkoumají v laboratořích Archeologického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity.

Cílem výzkumu je propojit vědu s pedagogikou. V archeoparku, který chce město vybudovat, budou odborníci učit studenty archeologie a také všechny laické zájemce provádět památkou. Radnice se inspiruje světovými trendy. "Chtěli bychom pracovat s rozšířenou realitou, 3D prohlídky v mobilních zařízeních. Karlův Hrádek jako památka na Karla IV. - jeden ze šesti hradů, které založil - má velký potenciál, jak rozšířit zajímavosti Hluboké a tím pádem i cestovní ruch," řekl Soukal.

Hluboká nad Vltavou získala Karlův Hrádek v roce 2018 od Lesů ČR, výměnou za některé městské lesy. Zřícenina leží na trase cyklostezky z Hluboké. Zatím zde dělníci odstranili náletové dřeviny, odborníci naskenovali zříceninu, aby mohl vzniknout 3D model pro další výzkum, památkáři a projektanti zabezpečili vstupní brány proti zborcení.

Zřícenina stojí na ostrohu nad levým břehem Vltavy. Je poblíž obce Purkarec, která je známá vorařskou tradicí. Hrad byl původně ze všech stran obehnán příkopem a valem. Karel IV. ho založil jako osobní sídlo určené k odpočinku. Z větší části se dochovala hradní kaple. Od roku 1963 je Karlův Hrádek kulturní památka.