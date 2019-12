Archeologové našli pozůstatky starověkého kostela

Archeologové na severu Etiopie objevili ruiny starověkého města včetně kostela, který pochází ze 4. století našeho letopočtu. Jedná se tak zřejmě o nejstarší trosky křesťanského svatostánku v zemi. Informoval o tom zpravodajský web BBC.

Nejstarší části města známého jako Beta Samatu jsou přitom už z 8. století před naším letopočtem. Archeologové na místě kromě ruin dalších budov objevili také keramické předměty, sošky, pozlacený prsten, přívěšek s křížem a další artefakty.

Lost Ethiopian town comes from a forgotten empire that rivalled Rome. Archaeologists have discovered an ancient buried town in Ethiopia that was inhabited for 1400 years. The town was part of a powerful civilisation called Aksum.