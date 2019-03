Aukční síň Sotheby's slaví 275 let. Co se vydražilo jako první?

Je jednou z nejstarších fungujících společností v oboru a s jejím jménem jsou spojeny hlavně aukce děl největších mistrů výtvarného umění. Aukční síň Sotheby's je v povědomí širší veřejnosti sice známa hlavně prodejem obrazů a dalších uměleckých děl, v současnosti se na aukcích síně ale prodávají položky z více než 70 oborů. Má například divizi realit, automobilů nebo vzácných vín, loni vydražila vzorky z Měsíce. Předchůdkyně Sotheby's byla založena před 275 lety, 11. března 1744. Ve své první aukci tehdy prodal podnikatel, vydavatel a prodejce knih Samueal Baker sbírku knih sira Johna Stanleyho.

V roce 1767 Baker přivzal k sobě zkušeného odborníka na aukce George Leigha a po Bakerově smrti v roce 1778 byl majetek aukční síně rozdělen mezi Leigha a Bakerova synovce Johna Sothebyho, jehož rodina společnost ovládla na další desítky let. V té době se v aukcích obchodovalo hlavně s tisky, mincemi a starožitnostmi. Po úmrtí posledního člena rodiny Sothebyů společnost často měnila majitele a v období kolem první světové války se začala postupně stále více orientovat na umění.

Sotheby's má nyní ústředí v New Yorku a loni měla obrat přes šest miliard dolarů, o 16 procent více než v roce 2017. S akciemi společnosti se obchoduje na newyorské burze a společnost uvádí, že je vůbec nejstarší společností kótovanou na této burze. V současné době má mezinárodní síť osmdesáti kanceláří ve 40 zemích světa a stovky expertů v 70 sběratelských oblastech. V roce 1955 se Sotheby's stala prvním mezinárodním aukčním domem, který expandoval z Londýna do New Yorku. V roce 1973 začala pořádat pravidelné aukce v Hongkongu, v roce 1992 v Indii a v roce 2012 v Číně. Aukce pořádá také v Dauhá a Dubaji, Paříži, Milánu, Ženevě a Curychu.

V aukcích Sotheby's se v posledních letech prodal například nejdražší diamant světa, nejdražší tištěná publikace a řada nejdražších obrazů. Sotheby's je kromě jiného nejvýznamnějším prodejcem českých děl a nejdůležitějších sbírek českého umění. V Česku působí kromě kanceláře aukční síně i jedna z divizí, realitní společnost Sotheby's International Realty.

Největším rivalem Sotheby's je aukční síň Christie's, která byla založena v roce 1766. Starší než Sotheby's jsou jen tři menší švédské aukční síně.